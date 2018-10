«Haben keinen Hinweis auf Herkunft des Bakteriums»

Was ist das Besorgniserregende am aktuellen Ausbruch?

Seit Juni 2018 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) «eine ungewöhnliche Häufung von Listeriose-Fällen des Serotyps 4b» festgestellt, heisst es im aktuellen Bulletin. Bis Mitte September waren zwölf Fälle bekannt, zwei Menschen sind bereits gestorben. Bei einem Fall kam es zu einer Mutter-Kind-Übertragung. Das Kind hat überlebt. Die Fälle verteilten sich auf sechs Kantone: Aargau, Neuenburg, Schwyz, Tessin, Wallis und Zürich. Seit Mitte September gab es jedoch keine weiteren Meldungen zum gleichen Subtyp, wie Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim BAG, ausführt. Die zwölf Fälle sind laut dem BAG-Bulletin jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine gemeinsame Lebensmittelquelle als Grund für den Ausbruch zurückzuführen.

Was ist Listeriose überhaupt?

Die Infektionskrankheit wird durch das Bakterium Listeria monocytogenes verursacht, es kommt laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) fast überall in der Umwelt vor. Die Ansteckung erfolge insbesondere durch den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln. Die Inkubationszeit beträgt zwischen drei und 70 Tagen. «Speziell ist an diesem Bakterium, dass es im Kühlschrank bei circa vier Grad gut überleben kann – nicht aber das Kochen», ergänzt Hugo Sax, Leitender Arzt der Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich.

Welche Lebensmittel können das Bakterium enthalten?

Es sei etwa in Käse, Milch, Gemüse oder Früchten zu finden, wenn diese verarbeitet und ungekocht nach längerer Zeit verzehrt werden, erklärt Hugo Sax vom Universitätsspital Zürich. Daniel Koch vom BAG führt aus, dass Listeriose nicht in allen Milchprodukten vorkommt. «Es findet sich nur in Rohmilchprodukten.» Doch auch rohes Fleisch oder Fisch sowie Fertigsalat können kontaminiert sein. Der seit Juni festgestellte Ausbruch müsse jedoch nicht zwingend mit der Grillsaison zusammenhängen, sagt Koch.

Wer ist besonders gefährdet?

Bei gesundheitlich angeschlagenen und älteren Personen kann es zu einem schweren Verlauf kommen. Gefährdet sind laut Sax etwa Menschen mit chronischer Lebererkrankung, Alkoholüberkonsum oder Zuckerkrankheit. Mögliche Folgen der Listeriose sind beispielsweise eine Blutvergiftung, eine Hirnhautentzündung oder eine Gehirnentzündung. Bei Schwangeren kann sich die Krankheit auf das Kind übertragen und zum Beispiel zu einer Fehl-, Früh- oder Totgeburt führen.

Ich bin ein gesunder Mensch. Wie merke ich, dass ich infiziert bin?

Laut Koch merken ansonsten gesunde Personen meist überhaupt nichts. In manchen Fällen könne es jedoch zu Durchfall kommen, selten sei auch Fieber möglich. Bei diesen Voraussetzungen werde ein Patient nicht mit Antibiotika behandelt, ergänzt Hugo Sax vom Unispital Zürich. Genügend Flüssigkeitszufuhr reiche aus.

Nützen Antibiotika überhaupt noch etwas?

Antibiotika-Resistenz ist aktuell kein Thema, sagt Koch. Theoretisch kann das Bakterium Resistenzen entwickeln, ihnen seien aber keine resistenten Listerien bekannt.

Wie gehen die Behörden nun vor?

Das BAG hat in Absprache mit den anderen Kantonen eine schweizweite Ausbruchsuntersuchung in die Wege geleitet, um «die Infektionsquelle zu identifizieren und zu sanieren». «Neu erkrankte Personen werden nun befragt», erklärt Koch. Anhand ihrer Angaben versucht man nun, den Kreis der möglichen Verursacher einzuschränken. So könne man gezielter suchen. «Momentan haben wir aber noch überhaupt keinen Hinweis, woher die Bakterien stammen.» Mit der Suche beauftragt ist das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat zudem die kantonalen Laboratorien auf allfällig kontaminierte Lebensmittel sensibilisiert.

Wie kann man der Krankheit vorbeugen?

Das BAG rät zu einer guten Küchenhygiene. Verderbliche Lebensmittel sollen auf ihr Haltbarkeitsdatum überprüft und die Lagerungstemperatur beachtet werden. Gefährdete Personen sollten auf Rohkost, rohes oder halbgares Fleisch sowie rohen Fisch und Meerestiere verzichten. Auch Weichkäse und Käse aus nicht pasteurisierter Milch sollte gemieden werden. Sax vom Unispital Zürich rät ebenfalls, Nahrung nicht zu lange aufzubewahren. Auch der Kühlschrank helfe nicht. Früchte und Gemüse sollten frisch gegessen oder gekocht werden.

Gab es in der Schweiz schon einmal eine solche Häufung von Listeriose-Fällen?

Den letzten grösseren Listeriose-Ausbruch registrierte das BAG beim Jahresübergang 2013/2014. «Er war höchstwahrscheinlich auf abgepackten, konsumfertigen Salat zurückzuführen», heisst es in einem Bericht. 2011 führte importierter Kochschinken zu einem Ausbruch. Im Jahr 2005 sorgte ein Weichkäse aus dem Kanton Neuenburg für grosses Aufsehen: Drei ältere Personen starben, zwei Frauen erlitten eine Fehlgeburt. Der Verursacher war ein im Kanton Neuenburg hergestellter Tomme-Käse. Auch die Butter aus der betroffenen Käserei war kontaminiert. Noch folgenschwerer war der bisher grösste Ausbruch im Jahr 1987: Damals starben in der Schweiz 33 Menschen nach dem Verzehr von kontaminiertem Vacherin Mont d'Or, 122 Menschen waren erkrankt. Die Behörden verboten damals etliche Käsesorten, der Absatz brach ein. Das trieb viele Käsereien in der Westschweiz in den Ruin.

