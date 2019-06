Lohn steigt bei Büezern ab 30 Jahren kaum mehr

Lehrabgängern gelingt der Berufseinstieg tendenziell besser als Studierten. Doch nach einigen Jahren, etwa ab dem Alter von 30 Jahren, geht es lohnmässig nicht mehr wirklich aufwärts. Das belegt kürzlich erschienene Studie der Universität Lausanne.

Umfrage Braucht es mehr Weiterbildungs-Möglichkeiten in der Schweiz? Ja, der Zugang zu fachfremden Weiterbildungsangeboten soll erleichtert werden.

Nein, jeder ist selber für seine Weiterbildung verantwortlich.

Ich weiss es nicht.

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, sagt: «Es gibt eine ganze Reihe von Berufen wie Bäcker, Coiffeure, Verkäufer oder Medizinische Praxisassistenten, die trotz Ausbildung und zehnjähriger Berufserfahrung knapp 5000 Franken oder weniger verdienen. Das reicht kaum, um eine Familie zu ernähren.»

«Zugang zu Weiterbildung ist schwierig»

Viele junge Menschen würden nach ihrer Lehre erschreckt feststellen, dass ihr Beruf lohnmässig nicht zum Leben reiche, so Lampart. Der Gewerkschaftsbund setze sich im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge deshalb seit Jahren dafür ein, dass Löhne angehoben werden, so Lampart.

Das reicht laut Lampart aber noch nicht aus: Die Situation sei so, dass seinen Lohn später nur deutlich steigern könne, wer eine Zusatzqualifikation wie zum Beispiel eine höhere Berufsbildung absolviere, so Lampart. Doch das sei nicht immer so einfach möglich.

Denn der Zugang zu Weiterbildungen sei zu schwierig. «Wir fordern mehr Durchlässigkeit der Weiterbildungsgänge, sprich leichteren Zugang zu Weiterbildungen für Arbeitnehmer, die sich umschulen lassen möchten.» Das Problem sei nämlich, dass Menschen in Berufen wie Bäcker oder Coiffeur weniger Möglichkeiten hätten, sich im Rahmen einer höheren Berufsbildung auch in fachfremden Bereichen wie zum Beispiel in Betriebswirtschaft oder Finanzen weiterzubilden, so Lampart. «So bleibt vielen nur der schulische Weg über die Berufsmatura und Studium, der aber nicht jedermanns Sache ist.»

«Lohnentwicklung richtet sich nach verschiedensten Komponenten»

Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, hinterfragt die Studie. «Die Lohnentwicklung richtet sich nach verschiedensten Komponenten wie zum Beispiel der Aus- und Weiterbildung, der Kaufkraftentwicklung und dem Unternehmenserfolg. Dass die Löhne bei Arbeitnehmern mit Berufslehre ab 30 Jahren stagnieren, halte ich deshalb für ein Pauschalurteil.» Ausserdem blickten solche Studien gestützt auf erfolgte Datenerhebungen in die Vergangenheit zurück, so Müller. «Es ist deshalb spekulativ, diese Erkenntnisse in die Zukunft zu projizieren. Sie sollten mit Vorsicht genossen werden.»

Arbeitnehmer und -geber in der Pflicht

Er unterstütze aber die Forderung nach mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, so Müller. Das ständige Sich-Weiterbilden gehöre dazu: «Arbeitnehmer sollen sich à jour halten. Das wirkt sich nicht nur auf den Lohn aus, sondern auch auf die Motivation. Gleichzeitig haben aber auch die Branchenverbände die Aufgabe, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um alle Arbeitnehmer für diese motivieren zu können.» In allen Berufsverbänden geniesse die Aus- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert: «Die Verbände sind sich bewusst, dass gewisse Arbeitnehmer eher den praktischen, andere eher den schulischen Weg bevorzugen.» Der eigene Berufsverband könne Bildungswillige gut informieren, so Müller.



«Stagnation der Löhne ist unabhängig von Ausbildung»

Stefan C. Wolter, Bildungsökonom an der Universität Bern, beurteilt die Stagnation im Alter von 30 Jahren wie folgt: «Unabhängig von der Ausbildung stagnieren die Löhne aller Arbeitnehmer zehn bis fünfzehn Jahre nach dem Berufseinstieg, wenn sie auf eine Weiterbildung verzichten.» Weil ein Lehrabgänger durchschnittlich bereits mit 19 Jahren ins Berufsleben einsteige und ein Uni-Absolvent erst mit 26 Jahren, habe der Lehrabgänger bereits um das 30. Lebensjahr das Lohnmaximum erreicht, der Uni-Absolvent aber erst mit etwa 40 Jahren, so Wolter. «Das permanente Sich-Weiterbilden ist deshalb für die Karriere aller Arbeitnehmer essenziell.»

Es gebe verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, die keinen Besuch einer Fachhochschule bedingten: «Es gibt die Möglichkeit der höheren Berufsbildung, das heisst von Berufs- und Fachprüfungen, die viel praxisorientierter und schulisch nicht mit einem Bachelor an der Fachhochschule zu vergleichen sind.» Er versteht die Kritik des Gewerkschaftsbundes deshalb nicht: «In der Schweiz gibt es rund 800 solcher Abschlüsse und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das sind rund dreimal mehr, als es Lehrberufe gibt.»

Haben Sie eine Lehre gemacht und ihre Kollegen mit Hochschulabschluss haben Sie lohnmässig abgehängt? Oder konnten Sie mit Weiterbildungen Ihr Einkommen aufbessern? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mm)