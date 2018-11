Gemeindepräsident witzelt über Lohnkürzung

Lange Zeit schwieg der künftige Gemeindepräsident von St. Moritz, Christian Jenny, über die Lohnkürzung für sein Amt. Diese war im Oktober vor seinem Amtsantritt im nächsten Jahr aber bereits nach seiner Wahl vom Gemeinderat beschlossen worden. Insgesamt handelt es sich um eine Lohnkürzung um 50'000 Franken. 230'000 Franken brutto pro Jahr verdiente Jennys Vorgänger.

Nun äusserte sich der neue Gemeindepräsident erstmals zu seiner Lohnkürzung, allerdings nicht in einer Form, die man von einem Politiker erwarten würde. So tritt er nämlich im Miller's Theater in Zürich an verschiedenen Abenden als Chansonnier auf und gibt auch einige Lieder zum besten, wie in einem Video von ArtTV zu sehen ist.

Darunter befindet sich eine Abwandlung der Ballade «Mir mag halt niemer öppis gunne» aus der «Kleinen Niederdorfoper». Darin singt Jenny beispielsweise:« Stell ich mich für es höchers Amt, will doch die Gmeind go leite, ein Wahlgang lang wird ich verkannt, für mich bruchts halt en zweite. Und ganz früsch gwählt, es isch en Hohn, chürzeds mer z'allererst de Lohn.» Dafür erntet er viele Lacher.

(doz)