Lotto-Glückspilz gewinnt 35 Millionen Franken

Der Swiss-Lotto-Jackpot ist in diesem Jahr zum ersten Mal geknackt worden: 35'166'399.25 Franken räumte eine Lotto-Spielerin oder ein Lotto-Spieler ab. Wie «Swiss Lotto» am Samstagabend bekannt gab, gehe der Grossgewinn in die Ostschweiz.

Eine weitere Person tippte sechs Richtige und gewann eine Million Franken, wie Swisslos am Samstagabend mitteilte. Auch diese Person stammt aus der Ostschweiz. Die richtigen Zahlen lauteten 2, 4, 5, 14, 16 und 27, die Glückszahl war die 3.

(vro/sda)