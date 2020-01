Loverboys sind oft 20, ihre Opfer 15 Jahre alt

Erstmals haben Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Meldungen zu Loverboy-Methoden in der Schweiz analysiert, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Die Zahlen sind erschreckend: In den letzten drei Jahren gingen bei der Fachstelle Act212 insgesamt 33 Meldungen ein. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei immer dieselbe: Minderjährige Mädchen werden gekonnt gelockt, bis sie sich verlieben, und danach ausgebeutet.

Umfrage Ist Ihnen die Loverboy-Masche bekannt? Ja, es gab in meinem Umfeld leider auch schon mal einen Fall.

Ja, ich habe darüber gelesen.

Nein, ich höre jetzt das erste Mal davon.

Bist du Opfer eines Loverboys geworden? Erzähle uns deine Geschichte. Wir behandeln alle Informationen vertraulich.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Die Loverboys sind mit durchschnittlich 20 Jahren nur wenig älter als die Mädchen mit durchschnittlich 15 Jahren. Sie spielen den Opfern, die sich oftmals sowieso schon in einer schwierigen Phase befinden, die grosse Liebe vor und drängen sie in eine emotionale Abhängigkeit. Das geht über in schwerwiegenden Missbrauch: Die Mädchen werden etwa vergewaltigt, gestalkt oder zu Sex mit anderen Männern gezwungen. Oft werden sie selbst straffällig, indem sie beispielsweise für ihren «Freund» stehlen.

Keine Konsequenzen für Täter

In nur einem der analysierten Fälle meldete das Opfer selbst den Missbrauch, in allen anderen waren es Angehörige oder Freunde. Die betroffenen Mädchen sind oft nicht psychisch stabil genug, um die Täter anzuzeigen. Ausserdem machen sie sich teilweise selbst strafbar. Wenn sie also den Loverboy anzeigen, zeigen sie sich damit selbst an. Das wollen die meisten nicht riskieren. Somit sind Ermittlungen fast unmöglich: Kein einziger Fall hat bisher zu einer Anklage geführt – und das, obwohl es sich um Offizialdelikte handelt. Die Loverboy-Masche ist nämlich als eine Mischform von Menschenhandel und Förderung der Prostitution einzustufen.

Loverboy-Fälle seien lange Zeit gar nicht als solche erkannt worden, sagt Irene Hirzel von Act212 gegenüber der Zeitung. Sie seien lange Zeit unter Randalieren, Stehlen, sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung und nicht unter Menschenhandel abgelegt worden. Das Wissen über das Phänomen ist weiterhin sehr beschränkt. Juristisch kann heute weder den Opfern eine Anzeige erleichtert werden noch gibt es Konsequenzen für die Täter. Die Behörden sind oft überfordert.

Die Studie kommt zum Schluss, dass sich die Fälle im Kanton Bern häufen. Hirzel: «Es bestehen Vermutungen eines Sexrings.» Der Verdacht sei aber nicht erhärtet worden. Es könne auch sein, dass mehrere Fälle auf einen Loverboy zurückzuführen seien oder dass die Sensibilisierung der Bevölkerung und somit auch die Anzahl der gemeldeten Fälle steige. Gemäss Hirzel wird das Thema langsam sichtbarer, letztes Jahr fand die erste nationale Konferenz dazu statt.



(les)