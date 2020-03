Luana (19) darf ihren Freund nicht mehr sehen

Paare, die eine Beziehung über die Landesgrenze hinweg führen, haben es derzeit schwer. Nachdem die Schweiz und auch die angrenzenden Länder wie Deutschland, Italien und Österreich Anfang dieser Woche die Grenzen grösstenteils dichtgemacht haben, können sich viele Liebespaare nicht mehr sehen. Davon betroffen ist auch die 19-jährige Luana aus St. Margrethen SG. Seit bald zwei Jahren ist die KV-Praktikantin nun schon mit ihrem Freund Gabriel (19) zusammen. Obwohl sich das Paar bisher regelmässig mehrmals die Woche traf, dürfen sich die beiden seit Montag nicht mehr gegenseitig besuchen. Denn: Gabriel lebt in Vorarlberg in Österreich.

«Wegen der doofen Grenzschliessung weiss einfach niemand, wann mein Freund und ich uns das nächste Mal sehen können. Das ist einfach ätzend», sagt Luana sauer. Erst am Dienstag habe die 19-Jährige versucht, den Zoll zu Fuss zu passieren. Doch sie wurde an der Ausreise gehindert: «Eine Grenzwächterin kam sofort auf mich zu und fragte mich, was ich denn hier mache. Also sagte ich ihr, dass ich zu meinem Freund wolle.»

Paar wohnt nur fünf Kilometer auseinander

Doch die junge Frau stiess auf wenig Verständnis: «Die Zöllnerin antwortete nur, ich müsse wieder umkehren, wenn ich keine Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung hätte.» Da Luana in der Schweiz lebt und arbeitet, konnte sie keine Arbeitsbewilligung vorweisen und musste wieder nach Hause zurückkehren. Auch ihr Freund Gabriel darf nach den neuen Richtlinien des Bundes nicht mehr einfach in die Schweiz einreisen. Dabei trennen das Paar nicht einmal fünf Kilometer voneinander.

Das Vorgehen des Bundes findet die 19-Jährige nicht fair: «Ich verstehe ja, dass man jetzt die Grenzen wegen des Coronavirus schliessen musste, aber am Zoll waren auch viele Grenzgänger aus Österreich. Arbeiten ist also in diesen Zeiten erlaubt, lieben aber verboten?» Ähnlich sieht es auch Gabriel: «Wir sind beide sehr traurig und verstehen diese Massnahme nicht so ganz», sagt er zu 20 Minuten. Das Paar versuche nun, das Beste aus der Situation zu machen und sich nicht aus den Augen zu verlieren. «Wir können ja momentan leider nichts daran ändern. Also telefonieren wir viel – hauptsächlich über Videochat.»

«Wir sprechen uns regelmässig Mut zu»

Mehrmals täglich würden sich die beiden über die aktuelle Lage austauschen und sich gegenseitig Mut zusprechen. «Wir achten darauf, dass wir uns aufbauende Sachen wie ‹Es wird besser›, ‹Mir schaffed da› und ‹Alles chunnt guet› regelmässig sagen. Mir persönlich bedeutet das sehr viel», sagt Luana. Angst, dass die Beziehung an der neuen Massnahme zerbricht, haben die beiden nicht. «Es ist zwar ungewohnt, dass wir jetzt so lange keinen Körperkontakt haben dürfen, dafür ist aber das Wiedersehen dann umso schöner», sagt die Schweizerin.

Gegenüber 20 Minuten bestätigt die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), dass eine Einreise in die Schweiz an Bedingungen geknüpft ist: «Grundsätzlich ist die Einreise in die Schweiz nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, erlaubt.» Auch der Transit- und der Warenverkehr seien weiterhin erlaubt. «Diese Massnahme dient dazu, die Schweizer Bevölkerung zu schützen sowie die Kapazitäten im Schweizer Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten», sagt Sprecher Matthias Simmen.

«Virus macht vor Verliebten nicht halt»



In Österreich sind die Einreisebestimmungen anders, wie Christoph Pölzl,

Ressortsprecher des Österreichischen Bundesministeriums für Inneres, auf Anfrage sagt: «Personen, die von Italien, aus der Schweiz und aus Liechtenstein nach Österreich einreisen wollen, haben ein ärztliches Zeugnis über ihren Gesundheitszustand mit sich zu führen und vorzuweisen, dass der molekularbiologische Test auf Sars-CoV-2 negativ ist.» Zudem dürfen der Coronavirus-Test und das Zeugnis nicht älter als vier Tage sein.

«Da das Virus auch bei Verliebten keine Ausnahme macht, gibt es entsprechend auch keine Ausnahmeregelungen», so Pölzl. Die einzige Ausnahme sind österreichische Staatsbürger oder Personen mit einem Wohnsitz dort. Diese Leute dürfen zwar einreisen, müssen aber 14 Tage in Quarantäne. Daher sagt Pölzl: «In der heutigen Zeit einer vernetzten Welt wären Videotelefonie oder Telefonie, aber auch ein romantischer Brief, wenn wohl dieser als altmodisch angesehen wird, eine gute Alternative, um die Flammen der Leidenschaft am Lodern zu halten.»