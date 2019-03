Luzi Stamm ist in ärztlicher Behandlung

Seit längerer Zeit verfolge die SVP den Gesundheitszustand von Luzi Stamm mit wachsender Sorge, schreibt die SVP Aargau in einer Medienmitteilung vom Montagabend. Nun sei er am Montag in ärztliche Behandlung übergeben worden. Dies nachdem er trotz angekündigter Auszeit wieder in Bern aufgetaucht war.

Man habe mit Stamm zu seinem eigenen Schutz eine Auszeit vereinbart, «nachdem die Lage am Wochenende zu eskalieren drohte». Der SVP-Nationalrat sei trotz seiner ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung am Montag aber wieder in Bern erschienen.

SVP-Nationalrat Thomas Burgherr konnte ihn von einer ärztlichen Behandlung überzeugen und übergab ihn in medizinische Obhut. Wie die SVP Aargau weiter schreibt, hofft sie, «dass er da zur Ruhe findet».

Koffer voller Falschgeld

SVP-Nationalrat Luzi Stamm war letzte Woche mit seinem umstrittenen Kokain-Kauf in die Schlagzeilen geraten. Auch dass er 1 Million Euro Falschgeld im Bundeshaus mit sich trug, sorgte für Wirbel.

Stamm ist seit 1991 Mitglied des Nationalrats. Er war zuerst auf der Liste der FDP gewählt worden, wechselte später in die SVP. Wegen der Altersregelung ist Stamm nicht mehr auf der offiziellen Aargauer SVP-Liste für die nationalen Wahlen am 20. Oktober.

(scl)