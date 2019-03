Luzi Stamm nimmt eine Auszeit

Diese Woche geriet SVP-Nationalrat Luzi Stamm mit seinem Kokain-Kauf in der Berner Altstadt in die Schlagzeilen. Auch dass er mit 1 Million Euro Falschgeld im Bundeshaus rumlief, sorgte für Wirbel.

Nun will sich Stamm eine Auszeit gönnen, wie die SVP Aargau in einem Communiqué schreibt. «Der Präsident der SVP Aargau, Nationalrat Thomas Burgherr, und Nationalrat Luzi Stamm sind übereingekommen, dass Stamm erholungsbedingt eine Auszeit nimmt und dementsprechend nicht mehr weiter an der Frühjahrssession teilnimmt», schreibt die Kantonalpartei. «Die SVP wünscht Luzi Stamm gute Erholung und hofft, dass er seine Tätigkeit als Nationalrat bald wieder aufnehmen kann.»

Weitere Informationen möchte die SVP vorläufig nicht liefern. «Wir bitten um Verständnis, dass weder Luzi Stamm noch jemand aus seinem privaten oder politischen Umfeld vorläufig eine weitere Stellungnahme in dieser Angelegenheit abgibt», schreibt die Partei.

(bee)