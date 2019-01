Männer-«Club» auf SRF artet aus

Die «Identitätskrise» des Mannes war am Dienstagabend Thema in der SRF-Diskussionssendung «Club». Denn heute sei nicht mehr klar, wie ein richtiger Mann sein sollte – das traditionelle Männlichkeitsbild nennen Psychologen «toxisch». Eingeladen hat Moderatorin Barbara Lüthi sechs Männer, unter anderem Alt-SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi und Fernsehkoch René Schudel.

In diesem Setting wird in der Sendung auch über den aktuellen Werbespot des Rasierklingenherstellers Gillette diskutiert, der die Männer auffordert, bessere Menschen zu sein. Moderatorin Lüthi will von Männerarzt Marco Caimi wissen, warum der Spot 200'000 empörte Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst habe.

Gast droht, aus der Sendung zu laufen

«Man ist vielen Männern auf den Schwanz getreten, ich habe auch auf Wilkinson gewechselt», sagt er. Er beklagt die Gleichmachung der Geschlechter und spricht von einer «unglaublichen Angleichung»: «Es ist, wie wenn man magnetische Pole einfach entmagnitisiert.»

Zu viel für den Psychologen Markus Theunert von der Fachstelle Maenner.ch: Er findet den Spot harmlos und gibt seinem Unmut über die Aussagen seinens Vorredners Ausdruck. Caimi reagiert wütend: «Sei einfach mal ruhig. Du machst mich nervös mit deinem Gebrummel nebenan. Ich bin am Reden, du kriegst den Redestab nachher.» Und weiter: «Es geht mir auf den Sack. Sonst laufe ich raus. Ich habe die Sendeleitung gewarnt.»

Persönlicher Angriff

Theunert seinerseits tritt nach, indem er Caini die fachliche Qualifikation als Arzt abspricht. Dieser «behaupte, Männerarzt zu sein.» Zwar habe Caini eine Praxis, in der er Männer behandle, das fachliche Fundament spreche er ihm aber ab, so Theunert. Der Angegriffene wird dann von Soziologe Walter Hollenstein verteidigt: «Das ist schlicht eine Unverschämtheit, Herr Theunert. Er ist Mediziner. So geht das einfach nicht.»

Schliesslich muss Lüthi intervenieren. Persönliche Angriffe seien zu unterlassen. «Wir diskutieren auf einer fachlichen Ebene. Ich habe habe sechs Männer eingeladen, ich bin sicher, wir schaffen das.» Schauspieler Patrick Frey sah im Streit ein schönes Beispiel für «Hypermaskulinität»: Es handle sich um «Gockel-Getue», Männer hätten das Gefühl, sie müssten «den Macker spielen».

Spott auf Twitter

Es war nicht die einzige Szene, in der die Emotionen hochgingen – ein Steilpass für einige Twitter-User:

Schon Wahnsinn. Ich bin noch immer sprachlos. Diese #toxischeMännlichkeit im #SRFclub. Blumen für @patrickyfrey und #MarkusTheunert von @maennerch. Ihr seid Vorbilder. Die anderen würd ich am liebsten ginggen. — Jolanda Spiess-Hegglin (@JolandaSpiess) January 29, 2019

Schön, das mir ein Fernsehkoch nun noch sagt, welche Art von Männern sich Frau wünscht. Mann-o-mann. #srfclub — Jolanda Spiess-Hegglin (@JolandaSpiess) January 29, 2019

meine Bewunderung an die Löwenbändigerin @BarbaraLuethi . Ich hätte den Jungs glaubs gesagt, sie sollen mal nach hinten gehen, Schwanzvergleich machen und dann wieder kommen #srfclub — Gabriella Signer (@gsigner) January 29, 2019

Positiv an diesem #SRFclub: ein paar Sequenzen können am Sonntagabend 1:1 rezykliert werden. In der neuen Satiresendung #LateUpdate von @michaelelsener. #GängSöfu https://t.co/ILbqq4Z8J1 — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) January 29, 2019

Der „Männerarzt“ fühlt sich wegen einer Rasierklingenwerbung „auf den Schwanz getreten“ und hat darum die Rasierklingen gewechsel... #srfclub pic.twitter.com/uFGYVcNUnN — Corine Turrini Flury (@CtfCrea) January 29, 2019

best ever! Diese hysterischen Männerrunden! Hier muss eine Frau zur Vernunft rufen... wundervoll! #srfclub — Dr. Sonja A. Buholzer (@sonja_buholzer) January 29, 2019

Einfach schlimm wie ein MANN Pascal Theunert von sich als sogenannter Psychologie behauptet, sachlich zu argumentieren, aber IMMER wieder die Teilnehmer von #srfclub auf der persönlichen Ebene angreift - einfach inkompetent! — Patrick Feierabend (@PFeierabend) January 29, 2019

