Männer kriegen Wein, weil sie in der Unterzahl sind

30 Frauen und 7 Männer durften am vergangenen Mittwoch den Abschluss ihrer Ausbildung an der Höheren Fachschule für Tourismus IST in Zürich feiern. Nun tragen sie den Titel «Dipl. Tourismus-Fachmann/Fachfrau HF». Für die Männer, von denen fünf zur Feier erschienen waren, gab es ein spezielles Geschenk: Sie erhielten eine Flasche Wein – dafür, dass sie «drei Jahre als klare Minderheit durchhalten mussten», wie das Portal Travelnews.ch aus einer Rede der Direktorin Hanna Rychener Kistler zitiert.

Frau Klausener*, was halten Sie von dieser Geste?

Das geht nicht. Es erinnert mich etwas an den Fall der FCB-Frauen, die während der Feier ihres Clubs die Männer bedienen mussten. Gerade in einem Schulkontext ist eine solche Geste problematisch, weil junge Leute betroffen sind und Lehrpersonen eine Vorbildfunktion einnehmen.



Wie erklären sie sich die Aktion?

Sie ist auch Ausdruck eines sexistischen Systems: Männer kriegen gesellschaftlich und wirtschaftlich mehr Anerkennung und Wertschätzung. Es handelt sich hier ja um einen bewussten Entscheid und nicht um eine Affekthandlung. Das war geplant. Den Schülerinnen gegenüber ist das sehr seltsam.



Die Männer waren nun mal in der Minderheit.

Ja, aber was heisst das denn? Warum war das eine Belastung? Alle sollten unabhängig von Geschlecht gleich behandelt werden.



Wäre es umgekehrt auch problematisch?

Auf jeden Fall. Das Geschlecht sollte auf beiden Seiten keine Bewertungskategorie sein.





Eine Absolventin kann mit dieser Geste nicht viel anfangen. «In der heutigen Zeit ist dieses Zeichen völlig unpassend», sagt sie zu 20 Minuten. Dass nur die Männer das Geschenk erhalten hätten, sei «daneben»: «Die Schule sollte das nicht so hervorheben.» Zudem könne sie sich nicht vorstellen, dass diese Männer wegen der Frauenmehrheit gelitten hätten.

«Sehr persönlicher Umgang»

Tatsächlich gibt es in Tourismus-Berufen einen klaren Frauenüberhang. Im Jahr 2016 machten gemäss Zahlen des Tourismus-Verbands STV etwa 71 Frauen einen Abschluss als Bereichsleiter Hotellerie-Hauswirtschaft, denen nur 4 Männer gegenüberstanden. Im gleichen Jahr erlangten 137 Frauen und 46 Männer einen Bachelor-Abschluss in Tourismus.

Hanna Rychener Kistler, die Direktorin der Schule, sagt, die Weinflaschen seien ohne jeden Hintergedanken verschenkt worden. «Wir pflegen an unserer Schule einen sehr persönlichen Umgang miteinander, da ist niemand eine Nummer, sondern jede und jeder wird als Persönlichkeit wahrgenommen», sagt sie. «In den beiden Klassen sorgten die wenigen Männer immer wieder für lustige Momente.» Die Frauen hätten sich gut um sie gekümmert. «Wir haben beschlossen, eine kleine humorvolle Geste zu machen mit den Weinflaschen.» Diese Aktion sei an der Feier fröhlich applaudiert worden.

Wenig Frauen in Kaderpositionen

Während der Männeranteil im Tourismus in den Ausbildungsstätten tief ist, steigt er wie in vielen anderen Branchen in den Kaderetagen an. Das zeigt sich etwa auch an der IST-Schule, in der im 33-köpfigen Fachbeirat nur zwei Frauen sitzen.

Das sei einfach die Realität, sagt Direktorin Rychener Kistler. Sie bestimme nicht, wer Verantwortungs- oder Führungspersönlichkeit der Branche sei. Es gehe darum, dass unabhängig vom Geschlecht an jedem Platz die bestgeeignete Person eingesetzt werde. «Ich freue mich aber sehr, dass ich alle diese prominenten und erfolgreichen Persönlichkeiten im Engagement für die Unterstützung meiner Höheren Fachschule wissen darf», so Rychener Kistler. Die sei übrigens die Nummer 1 des Landes.

