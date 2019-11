Mann sticht Frau am Bahnhof in den Hals

Beim Bahnhof in Morges VD spielten sich am Montag schlimme Szenen ab. Wie «24heures» schreibt, stach ein Mann mit einem Messer auf eine Frau ein. Er soll ihr dabei Stichwunden am Hals zugefügt haben.

Die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht. Zu ihrem Gesundheitszustand ist zurzeit nichts bekannt. Der mutmassliche Täter wurde noch vor Ort verhaftet.

Die Kantonspolizei Waadt bestätigt, dass sich das Opfer und der mutmassliche Täter kennen: «In welcher Beziehung sie zueinander stehen, ist uns aber nicht bekannt», sagt Sprecher Pascal Fontaine zu «24heures». Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dazu laufen.

(mon)