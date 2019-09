Mann verletzt sich wegen Vaginalring den Penis

Normalerweise benutzt Nicky einen anderen Hormonring. Doch weil dieser im Februar nicht lieferbar war, besorgte sie sich den Vagnialring Danisia der Novartis-Tochter Sandoz, wie der «Kassensturz» berichtet. Der Ring sorgte allerdings für einen schmerzhaften Zwischenfall: Nickys Partner verletzte sich beim Sex derart, dass er noch heute in Behandlung ist. «Es hat sich angefühlt, als würde jemand mit einem sehr spitzen Nagel darüber kratzen», sagt der 25-Jährige gegenüber der Sendung.

Nach der Entfernung entdeckte das Paar Kerben an der Schweissnaht. In der Apotheke erhielt Nicky deshalb einen neuen Ring. Doch dort bestand das gleiche Problem. Schliesslich beschwerte sich die Apotheke selbst beim Hersteller, dass es wegen der Kerben zu Verletzungen am Penis und einer Narbe an der Eichel gekommen sei. Nicky ist offenbar auch nicht die Einzige, die einen fehlerhaften Ring erhielt. Laut der Apotheke sei sie schon die dritte Kundin, die sich über den Danisia-Ring beschwerte.

Swissmedic sieht Verdacht eines Qualitätsproblems

Zwar erklärte Sandoz zwei Monate später in einer Antwort gegenüber der Apotheke, dass es aufgrund einer minimalen Abweichung der Stranglänge zu einer aufstehenden Naht kommen könne, gegenüber dem «Kassensturz» heisst es jedoch: «Der beanstandete Ring barg zu keiner Zeit ein erhöhtes Verletzungsrisiko.»

Doch auch das Heilmittelinstitut Swissmedic hat seit der Zulassung von Danisia im Jahr 2017 elf Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen erhalten. Der Fall werde nun «wegen Verdachts auf ein Qualitätsproblem» behandelt.

Keine Kostenübernahme

Für die Kosten der medizinischen Behandlung von Nickys Partner kommt Sandoz jedoch nicht auf. Die abstehende Schweissnaht sei kein Grund für eine Haftung oder Kostenübernahme. Das Paar wird den Ring künftig aus Angst vor weiteren Verletzungen jedoch ohnehin nicht mehr benutzen.

(vro)