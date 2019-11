Mann wies mehrere Messerstiche auf

In der Nacht auf heute ist um 2.45 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung eingegangen, dass sich in einem Pub in Kloten ein Mann befinde, der diverse Messerstiche aufweise. Die umgehend ausgerückte Polizei sowie die Sanität konnten vor Ort einen schwerverletzten Mann antreffen. Dieser musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Im Laufe der Ermittlungen konnten drei tatverdächtige Schweizer im Alter von 21 bis 31 Jahren verhaftet werden, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklar und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität, in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich, geführt werden.

(qll)