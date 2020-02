Manor storniert nach Fehler 400 Bestellungen

Im Onlineshop des Warenhauses Manor ist es zu einer Panne gekommen: 20-Minuten-Leser E. B. bestellte am vergangenen Samstag diverse Waren und bezahlte diese mit der Kreditkarte. Auf der Bestellung im Wert von 329.35 Franken ist ein Rabatt von 326.75 Franken aufgeführt. Zusammen mit den Versandkosten bezahlte der Kunde so nur noch 12.50 Franken.

Am Dienstag erhielt er von Manor die Nachricht, dass seine Bestellung storniert worden sei, weil am Tag der Bestellung ein technischer Fehler aufgetreten sei. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Manor-Sprecherin Sofia Conraths: «Es waren über 400 Kunden von dem Fehler betroffen.» Ein Mitarbeiter habe am vergangenen Freitag eine falsche Berechtigung gehabt und eine falsche Rabatteinstellung vorgenommen. «Das hat sich auf eine grosse Anzahl Artikel ausgewirkt», sagt Conraths.

Fehler wurde behoben



Bei den allermeisten Bestellungen sei diese Schwachstelle «gezielt ausgenutzt» worden, so Conraths weiter. Deshalb müssten die Kunden nun ein paar Tage länger auf ihre Waren warten und die Bestellung mit den richtigen Rabatten erneut aufgeben.

Manor bedauere die Unannehmlichkeiten für die Kunden sehr. Damit solche Fehler künftig vermieden werden können, habe Manor sämtliche Berechtigungen noch einmal überprüft und eine zusätzliche Sicherheitsstufe eingeführt.



(dgr)