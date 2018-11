Massage verweigert, weil Klient HIV-positiv ist

Die Diskriminierungen wegen HIV und Aids haben im laufenden Jahr einen Höchststand erreicht. Bis Mitte November 2018 registrierte die Aids-Hilfe Schweiz 122 entsprechende Meldungen. Das zeigt ein noch unpublizierter Bericht, welcher der «SonntagsZeitung» vorliegt. Das Papier wurde diese Woche in der eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit besprochen.

Die 122 Meldungen sind jetzt schon mehr als das Total von 2017. In früheren Jahren stieg die Zahl kaum jemals über 90 Meldungen.

Zunahme wegen Unwissen



Die Bandbreite der Fälle ist breit: In einem Wellnesshotel im Kanton Schwyz weigerte sich eine Masseurin, einen HIV-positiven Gast zu massieren. Ein Zahnarzt lehnte die Behandlung eines HIV-positiven Patienten ab. Und in einem Pflegeheim im Kanton Graubünden wurden drei betagte Menschen zunächst abgelehnt – weil sie das Virus in sich tragen.

Die Aids-Hilfe führt die Zunahme der Meldungen unter anderem auf fehlendes Wissen in der Bevölkerung zurück. Caroline Suter, Leiterin der Rechtsberatung der Aids-Hilfe Schweiz, sagt in der «SonntagsZeitung», dass «in vielen Bereichen das Wissen um HIV vollkommen fehlt - zum Beispiel in Bezug auf Nichtinfektiosität unter erfolgreicher Therapie». Die Experten der Aids-Hilfe fordern jetzt Massnahmen gegen Diskriminierungen. «Es fehlt ein Anti-Diskriminierungsgesetz, wie es die meisten europäischen Länder kennen», sagt Suter.

(roy)