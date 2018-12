Darum fährt uns Norwegen bei den E-Autos davon

Elektrisieren lassen sich die Schweizer von Elektrofahrzeugen derzeit kaum. Weniger als drei Prozent der neu zugelassenen Personenwagen sind E-Autos. Bis 2022 soll dieser Anteil auf 15 Prozent steigen. Um die E-Mobilität zu fördern, will die abtretende Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) mit einer Roadmap des Bundes unter anderem grüne Zonen für Elektrofahrzeuge und ein nationales Schnellladenetz schaffen. Auch will der Bund den Automateneintrag im Führerausweis streichen und von den Elektroauto-Lenkern vorerst keine Abgaben verlangen.

Sind E-Autos überhaupt umweltfreundlich?



Stefan Breit, Umweltwissenschaftler am Gottlieb Duttweiler Institut und Autor der Studie «Die Neue Energiewelt», schätzt die Schweizer Massnahmen als zurückhaltend ein. «Setzt man sich ernsthaft das Ziel, Elektroautos innert nützlicher Frist populärer zu machen, müsste man auch über den Verbrennungsmotor diskutieren. Ein Anknüpfungspunkt hier wären zusätzliche Steuern auf Benzin», sagt Breit. Da dies aber auf grossen Widerstand treffen würde, halte er es für sinnvoll, bei einer breiten Aufklärung anzusetzen.



Oft wird die Umweltfreundlichkeit von E-Autos laut Breit angezweifelt. Um das etablierte Auto mit Verbrennungsmotor abzulösen, müssten Hersteller die möglichen Gegenargumente entkräften. «Dazu gehört die ressourcenschonende Verwendung von Lithium oder das Aufzeigen, dass der Strom von Elektroautos tatsächlich aus erneuerbaren Quellen stammt. Doch klar ist: Das E-Auto bleibt ein Auto.»

Norwegen gilt in Sachen Elektromobilität als Vorzeigeland. 2017 waren 40 Prozent der neu angemeldeten Autos elektrisch. Mit 200'000 voll- oder teilstromgetriebenen Autos hat das Land sein Ziel von 50'000 Elektrofahrzeugen bis Ende 2018 schon jetzt übertroffen. Den Lenkern von Elektroautos winken zahlreiche Vorteile. So dürfen sie in der Stadt Busspuren benutzen, bezahlen weniger Verkehrsabgaben, parkieren gratis und erhalten von der Stadt Oslo gespendeten Strom.

«Wir müssen uns an Norwegen orientieren»»

SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann geht die Roadmap des Bundes zu wenig weit. Es sei ein Fortschritt, dass der Bund endlich konkrete Massnahmen für die Elektromobilität festlege, sagt er. «Für unsere Forderung, spätestens 2040 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in den Verkehr zu setzen, sind diese Massnahmen aber noch zu schwammig», sagt Nordmann. Derzeit gebe der Bund den Nutzern von Elektrofahrzeugen zu wenige Privilegien, kritisiert er. «Wir müssen uns an Norwegen orientieren.»

Auf öffentlichen Parkplätzen müssten zehn Prozent der Plätze für Elektroautos reserviert sein, fordert Nordmann. Auch sollten Lenker von Elektroautos bei Parkplatzmangel den Vortritt erhalten. Wichtig sei, dass die Anschaffung finanziell unterstützt werde. «Wer ein Elektroauto kauft, sollte zum Beispiel mit einer Prämie von 5000 Franken angespornt werden. Die Kosten sollen die Treibstoffimporteure tragen.» In den nächsten Jahren solle der Strom für die Mobilität noch nicht besteuert werden. Laut Nordmann soll der Bund etwa mit einer Minimalquote für neu immatrikulierte Fahrzeuge bei den Autoimporteuren Druck machen. In seinem Bericht «Für eine rasche Elektrifizierung der Mobilität auf der Strasse» schlägt er Sanktionen vor, würden Importeure dieses Ziel nicht einhalten.

«Allzu viele Privilegien haben keinen Sinn»

FDP-Verkehrspolitiker Thierry Burkart unterstützt die Roadmap. Aber allzu viele Privilegien für E-Autofahrer ergäben keinen Sinn, sagt der Vizepräsident des Touringclubs Schweiz. «Am Schluss ist die Wahl des Autos kein monetärer, sondern ein Bauchentscheid.» Nicht einverstanden ist er mit der Streichung des Automateneintrags. «Das Schalten will gelernt sein. Ich bin begeistert von der Elektromobilität, die Verkehrssicherheit geht aber vor.» Norwegen zu kopieren, sei nicht in jedem Punkt sinnvoll. «Wenn die Elektroautos auf Busspuren fahren können, hat es bald keinen Platz mehr für die Busse.»

SVP-Verkehrspolitiker Walter Wobmann hingegen ist mit den Massnahmen des Bundes nicht einverstanden. «Der Staat hat weder bestimmte Arten von Autos zu steuern noch zu verbieten», empört er sich. Hybrid-, Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeuge klammere der Bund zu Unrecht aus. «Dabei weisen diese Technologien auch eine immer bessere Ökobilanz auf.»