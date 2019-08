Matterhorn soll gesperrt werden

Am Matterhorn kamen dieses Jahr bereits sechs Menschen ums Leben. Mindestens zwei von ihnen, weil sich Felsen gelöst und die Bergsteiger in die Tiefe gerissen hatten. Zwar ist noch unklar, weshalb genau das Gestein weggebrochen ist, doch für Hans-Rudolf Keusen, Geologe und Experte für Naturgefahren beim Schweizer Alpen-Club (SAC) ist die Hitze «mit hoher Wahrscheinlichkeit» mitverantwortlich: «In immer höheren Lagen taut der Permafrost», sagt Keusen in der «SonntagsZeitung».

Das belegen auch die neusten Messungen des Permafrost-Messnetzes Permos, das an 15 Orten in der Schweiz die Veränderungen beobachtet. In ihrem Bericht halten die Wissenschaftler fest, dass in der Zeitspanne von 2014 bis 2018 in der Schweiz die bisher höchsten Lufttemperaturen gemessen wurden. Es handle sich um die wärmste hydrologische Vierjahresperiode seit 1864. «Die Temperatur, die wir Ende Juni an der Bodenoberfläche gemessen haben, war so hoch wie noch nie», sagt Cécile Pellet von Permos.

Das hat Folgen: Berge wie das Matterhorn seien mittlerweile zu instabil und gefährlich, um als Touristenattraktion hinzuhalten, an der täglich mehrere Menschen hochsteigen, sagen erfahrene Bergführer. Deshalb soll der Aufstieg auf den berühmtesten Schweizer Viertausender künftig verboten werden.

(roy)