McDrives und McDelivery öffnen wieder

Die Fastfood-Kette McDonald’s wird am 27. April ihren Take-away mit McDrive und den Lieferdienst McDelivery wieder aufnehmen. Dies hat das Unternehmen am Montagnachmittag bekannt gegeben.

Umfrage Nutzen Sie Lieferservices und Take-aways? Beides, aber ich gehe auch Einkaufen.

Beides, Einkaufen gehe ich bestimmt nicht.

Lieferservices und Einkaufen.

Take-aways und Einkaufen.

Nur Lieferservices.

Nur Take-aways.

Ich kaufe alles selber ein.

«Wir haben die fünfwöchige Pause genutzt, um uns noch besser auf die neue Realität vorzubereiten», wird Jacques Mignault, Managing Director McDonald’s Schweiz, zitiert. Das Resultat der Schaffenspause seien zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für die Kunden und Mitarbeitenden.

Kontaktloser Service

So werden sämtlichen Angestellten Masken und Handschuhe zur Verfügung gestellt, wie es in der Mitteilung heisst. Das Sortiment werde verkleinert, um die Prozesse in der Küche zu vereinfachen.

Auch seien weniger Mitarbeitende pro Schicht eingeteilt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Das Personal sei zudem an fixen Arbeitsstationen eingeteilt.

An den McDrive-Fenstern werden neu Schutzfolien angebracht und es wird bargeldlos bezahlt, wie McDonald’s weiter schreibt. Allgemein solle es keinen direkten Kontakt zwischen Gästen und Mitarbeitenden geben. Bei McDelivery bestellen und bezahlen Kunden via App und Website von Eat.ch, Smood und Uber Eats. Die Bestellungen werden vor dem Restaurant durch Kuriere abgeholt, die Take-away-Tüten vor der Tür des Kunden deponiert.

Restaurants bleiben zu

Alle Services von McDonald’s waren am 21. März nach dem Entscheid des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vorübergehend eingestellt worden. Die Restaurantfilialen selber bleiben gemäss Mitteilung des Unternehmens weiterhin geschlossen.

(sul)