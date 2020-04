BAG warnt, weil Kinder Desinfektionsgels trinken

In Zeiten von verschärften Hygienemassnahmen kaufen sich viele Menschen Desinfektionsmittel. Nun mahnt das BAG in einem Tweet, Desinfektionsgels stets ausser Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Tox Info Suisse registriert während den Wintermonaten mehr Anfragen zu unfallmässiger Einnahmen von solchen Mitteln. Während der Schweinegrippe 2009 gingen bei der Hotline rund doppelt so viele Anfragen zu Vergiftungen mit Desinfektionsmitteln ein als in den Vorjahren.

«Wir haben den Tweet zur Vorsicht beim Umgang mit Desinfektionsmitteln bei Kindern veröffentlicht, weil im Moment viele Desinfektionsmittel in den Haushalten herumstehen», sagt Daniel Dauwalder, Mediensprecher beim BAG.





Anfragen angestiegen

«Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind die Fälle zu Desinfektionsmitteln deutlich angestiegen», sagt Hugo Kupferschmidt, Direktor von Tox Info Suisse. Während es in den Vorjahren im Frühjahr lediglich rund 130 Fälle gewesen seien, habe das Tox Info seit Anfang 2020 bereits rund 350 Fälle mit Einnahmen von Desinfektionsmittel registriert.

«Fast immer sind es Eltern, die fragen, was zu tun ist, wenn ihr Kind Mengen von Desinfektionsmittel eingenommen hat.» Typischerweise betreffen diese Fälle laut Kupferschmidt vor allem Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. «In etwa 99 von 100 Fällen kann das Kind zu Hause bleiben und muss nicht hospitalisiert werden. Es sind häufig also eher harmlosere Fälle», so Kupferschmidt.

Mund auswaschen und süsse Getränke

Oft würden Kinder gar keine Symptome zeigen. «Die Kinder nehmen meist wenig ein, weil Desinfektionsmittel ja ziemlich grusig schmeckt», so Kupferschmidt. Treten aber Symptome ein, können diese jenen einer Betrunkenheit sehr ähneln. Handdesinfektionsmittel für den Hausgebrauch enthalten meist Ethanol (Trinkalkohol), Propanol oder Isopropanol. Propanol und Isopropanol sind etwas giftiger als Ethanol, verursachen aber vergleichbare Symptome wie Ethanol.

Bei grösseren Mengen kann Erbrechen die Folge sein. Auch Gangunsicherheit kann eintreten, dabei kann für das Kind Verletzungsgefahr bestehen. Die Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln können zudem zu einer Unterzuckerung führen, was Schläfrigkeit verursachen kann. Bei einer Einnahme rät Kupferschmidt zu Folgendem: «Am besten man wäscht den Mund aus und kompensiert die Unterzuckerung mit süssen Getränken.»

Bei grösseren Mengen sollte die Hotline 145 von ToxInfo kontaktiert werden. «Wenn wir telefonisch nicht mehr weiterhelfen können, ist eine Spitalkonsulation zu empfehlen», so Kupferschmidt.

Auf höheren Flächen abstellen

Kupferschmidt empfiehlt, Desinfektionsmittel auf höheren Ablageflächen hinzustellen, damit sie für die Kinder nicht erreichbar sind. «Zum Beispiel auf einer Hutablage. Diese sind hoch und nur für Erwachsene gut und schnell zu erreichen.»

Wichtig ist, dass die Eltern stets achtsam sind, wie gut sie das Desinfektionsmittel von den Kindern fernhalten. «In vielen Familien gibt es ja fast schon einen Wettbewerb: Sind die Eltern besser darin, ein Mittel zu verstecken, oder die Kinder besser darin, es zu finden?» Kupferschmidt glaubt, dass viele Eltern sich aber gut darum kümmern würden, die Mittel unerreichbar für Kinder aufzubewahren. «Ich würde deswegen auch nicht sagen, dass die Eltern generell fahrlässig sind.»

