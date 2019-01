Mehrere Frauen bekamen gefährliche Vaginalnetze

Eine Schweizerin kann nach der Implantation eines synthetischen Netzes in ihren Unterleib kaum mehr gehen. Die Schmerzen sind unerträglich. Wenige Monate später müssen Ärzte ihr das Implantat in einer schwierigen, mehrstündigen Operation wieder herausoperieren. Weitere Eingriffe folgen.

Sie ist nicht die einzige Frau in der Schweiz, die leidet wegen eines solchen vaginalen Implantats gegen Inkontinenz. Das Berner Inselspital etwa gibt gegenüber der «SonntagsZeitung» an, dass es in den letzten drei Jahren 35 von externen Ärzten implantierte Netze entfernt hat. Auch andere Spitäler berichten von Explantationen.

Wie gross ist das Problem in der Schweiz? Niemand weiss, wie viele Frauen betroffen sind. Deshalb fordern jetzt namhafte Mediziner ein nationales, obligatorisches Implantate-Register, damit Patienten vor gefährlichen Medizinprodukten gewarnt werden können. Die von der Problematik betroffenen Frauen wussten nichts von den Gefahren. In den USA gibt es wegen der Netze bereits gegen 70’000 Klagen, in Grossbritannien sind sie temporär verboten. In der Schweiz hingegen wartet man zu.



(roy/20 Minuten)