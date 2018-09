Auto stand auf mitten auf der Autobahn in Flammen

In der Ostschweiz ging es auf der A1 zwischen St. Gallen und Gossau am Donnerstagnachmittag nur sehr langsam voran. Nach einem Unfall war dort der linke Fahrsteifen in Richtung Zürich blockiert. Es musste mit einem Zeitverlust von 40 Minuten gerechnet werden, wie der TCS schrieb. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte den Unfall. Drei Fahrzeugen seien in einen Auffahrunfall involviert gewesen. Dabei haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen.



5 Kilometer Stau in Region Bern

Auch in der Region Bern war es zu einem Unfall gekommen. Zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg in Richtung Zürich staute sich der Verkehr um 18.30 Uhr auf fünf Kilometern. Um 19 Uhr war die Störung wieder behoben. Es war mit einem Zeitverlust von 30 Minuten zu rechnen.

Zwischen der Raststätte Gunzgen-Süd und dem Rastplatz Walterswil im Kanton Solothurn kam es ausserdem in Folge einer Verkehrsüberlastung zu einem Zeitverlust von 30 Minuten.

Zusätzlich brannte ein Auto zwischen der Verzweigung Wiggertal und Rothrist. Dies führte zu stockendem Verkehr. Ein Leser-Reporter berichtete, dass die Lenker des brennenden Autos in Sicherheit seien. Sie standen zusammen mit der Polizei und der Feuerwehr neben der Unfallstelle.

