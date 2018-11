Mehrere Verletzte nach Explosion in Hotel

Bei einer Gasexplosion in einem Hotel in Zermatt sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Beim betroffenen Haus handelt es sich um das Grand Hotel Zermatterhof, wie die Walliser Kantonspolizei auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt.



Die Polizei geht zunächst von mindestens sechs Opfern aus.

«Wir sind im Abschluss einer Renovationsphase des Hotels», sagt ein Sprecher der Matterhorn-Group. Am Samstag hätte die Küche wiedereröffnet werden sollen. Was genau passiert ist, könne man noch nicht sagen, die Feuerwehr habe die Situation aber schnell unter Kontrolle bringen können.

Keine Gäste unter den Opfern

«Leider hat es Verletzte gegeben», so der Sprecher. Es seien keine Gäste betroffen, bei den Opfern handle es sich um Mitarbeitende.

Wie schwer die Opfer verletzt sind, konnte Stève Léger, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA, vorerst nicht sagen. Die Opfer seien in die Spitäler von Sitten und Visp transportiert worden.

Rettungskräfte stehen vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Für die Bevölkerung bestehe kein Gefahr.

