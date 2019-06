Die Mehrheit der Frauen findet ihren Lohn zu tief

Die Organisatoren des Frauenstreiks nehmen an ihren Protesten eine aus ihrer Sicht zentrale Diskriminierung ins Visier: die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau. Das Argument scheint bei den Frauen zu verfangen: Laut einer gewichteten 20-Minuten-Umfrage bei 11'596 Personen glauben 52 Prozent der Frauen, sie verdienten nur aufgrund ihres Geschlechts weniger.

Den Grund für den Unterschied machen die Frauen bei der Teilzeitarbeit aus: Dadurch entstünden Erfahrungsrückstände, die sich gegenüber den Männern im Lohn niederschlügen, sagen 37 Prozent. 22 Prozent sehen die Frauen von der Wirtschaft grundsätzlich diskriminiert, einfach weil sie Frauen sind.

Auch das Bundesamt für Statistik stellte in seiner jüngsten Lohnanalyse fest, dass die mittlere Lohndifferenz 17,4 Prozent beträgt. Mehr als die Hälfte des Unterschieds ist jedoch erklärbar: Frauen sind in Kaderstellen weniger vertreten, arbeiten mehr Teilzeit oder eher in Tieflohnbranchen.

Unerklärter Lohnunterschied

Nach Berücksichtigung dieser Faktoren bleiben 7,7 Prozent unerklärt, was 642 Franken im Monat entspricht. Dazu, wie viele Frauen in absoluten Zahlen von Lohnunterschieden betroffen sind, liegen beim BFS keine Zahlen vor.

Doch inwiefern die Zahlen die tatsächliche Diskriminierung gegenüber Frauen wiedergeben, ist umstritten. Ökonominnen wie Silvia Strub vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS schätzen die Diskriminierung gar noch höher ein: «Werden zusätzlich die Pensen-Unterschiede infolge der Ungleichverteilung in der Haus- und Familienarbeit betrachtet, sind die Geschlechter-Unterschiede noch viel grösser und betragen mehr als 30 Prozent – was sich nicht zuletzt auch im Alter auf die Renten auswirkt.»

Und das Eidgenössische Gleichstellungsbüro schreibt gestützt auf die BFS-Analysen: «Nicht zuletzt bewirkt Lohndiskriminierung eine Wettbewerbsverzerrung zwischen Unternehmen und kann den sozialen Frieden gefährden.»

Demgegenüber stehen Kritiker, die monieren, in der BFS-Analyse werde die Berufserfahrung als Faktor nicht berücksichtigt. Dieser Ansicht ist auch Marco Salvi, Ökonom beim liberalen Thinktank Avenir Suisse. Er streitet zwar nicht ab, dass es Lohnunterschiede gibt. «Das allein ist aber nicht ausreichend, um eine Diskriminierung nachzuweisen.»



Vergleich sei heikel, sagen Kritiker

Die Datenlage in der Schweiz sei dünn, es sei sehr schwierig, zwei Fälle mit exakt denselben Voraussetzungen einander gegenüberzustellen, findet Salvi. «Berücksichtigt man, dass Frauen durch Teilzeitarbeit und Mutterschaft an Berufserfahrung verlieren, wäre der unerklärbare Unterschied wohl viel kleiner.»



Lohndifferenzen gebe es vor allem zwischen Männern und Müttern, sagt Salvi. Das Problem liege also in der Vereinbarkeit von Karriere und Familie, nicht in der Diskriminierung der Unternehmen – oder gar aller Männer. «Wir müssen jene Hürden aus dem Weg schaffen, die einem stärkeren beruflichen Engagement der Frauen entgegenstehen. Der Übergang zur Individualbesteuerung wäre zum Beispiel eine solche Massnahme.»