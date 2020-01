Mehrheit für die Miet-Initiative bricht weg

«Endlich mehr bezahlbaren Wohnraum für alle»: Mit diesem Ziel zog der Mieterverband mit seiner Initiative in den Abstimmungskampf. Sie will den Bund verpflichten, dass gesamtschweizerisch mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen gemeinnützig sind. Noch bei der 1. Welle der 20 Minuten/Tamedia-Abstimmungsumfrage lag das Pro-Lager in Front: 63 Prozent der Stimmberechtigten wollten Ende Dezember ein Ja oder eher Ja in die Urne legen.

Die dritte und neuste Welle der Abstimmungsumfrage zeigt nun einen deutlichen Einbruch: Die Zustimmung zur Mieterverbands-Initiative ist auf 48 Prozent Ja-Anteil geschmolzen. Besonders stark ist die Skepsis im bürgerlichen Lager gewachsen:

Hans Egloff, Präsident des Hauseigentümerverbandes und Gegner der Initiative, ist erfreut, warnt aber vor voreiligen Schlüssen: «Es ist wie beim Fussball, abgerechnet wird nach 90 Minuten, wenn der Schiedsrichter abpfeift.»

«Bürger beschäftigen sich nun mit dem Kleingedruckten»

Er sieht zwei Erklärungen für den Stimmungswandel. «Eine Initiative mit dem Slogan ‹Mehr bezahlbarer Wohnraum› tönt natürlich verlockend – da kann niemand etwas dagegen haben», so Egloff. Mittlerweile zeige jedoch die Gegenkampagne, die nach den Festtagen gestartet worden sei, Wirkung: «Offenbar beschäftigen sich die Bürger nun mit dem Kleingedruckten und den Konsequenzen der Initiative», sagt Egloff. Damit meint er etwa eine «überbordende Bürokratie» zur Einhaltung der geforderten 10-Prozent-Marke oder die «Enteignung» der Hauseigentümer durch ein kantonales Vorkaufsrecht.

Zudem hätten die Parolenfassungen von verschiedenen Parteien dazu beigetragen, die bürgerlichen Wähler von einem Nein zu überzeugen. «Das zeigt der stark steigende Nein-Trend etwa bei CVP-, FDP- und GLP-Wählern.»

Mieterverband rechnet mit knappem Resultat

Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterverbands, erstaunt es nicht, dass die Zustimmung gekippt ist. «Das ist bei Initiativen oft der Fall.» Ein Grund dafür sieht sie in der finanziellen Übermacht der «Immobilienlobby, die ihre Profite verteidigen will». Deren Kampagnenbudget betrage einige Millionen, während der Mieterverband einen hohen sechsstelligen Betrag zur Verfügung habe.

Zudem operiere das Nein-Komitee mit «Lügenmärchen», wenn es behaupte, die Initiative führe mit ihren zusätzlichen Darlehen für gemeinnützige Wohnungen zu Mehrkosten. «Das Gegenteil ist der Fall: Das Geld fliesst ja mit Zinsen wieder zurück in die Bundeskasse.»

Sicher sei, dass es an der Urne sehr knapp werde. «Wir setzen darum alles daran, in den nächsten zwei Wochen zu mobilisieren – auf der Strasse, mit Inseraten und auf Social Media», sagt Imboden.