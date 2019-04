Meimo liegt schon auf dem OP-Tisch

Das Arosa Bärenland durfte erst kürzlich zwei neue Bewohner willkommen heissen: Die Bären Amelia und Meimo kamen im Februar aus Albanien ins Bündnerland. Bevor sie in den grossen Park kamen, lebten sie in misslichen Bedingungen. Am Samstag steht dem Männchen Meimo nun der obligate Check durch den Tierarzt bevor. Dabei wird der Braunbär unter anderem kastriert und sein Gebiss kontrolliert. Das Weibchen Amelia wird in den nächsten Wochen ebenfalls an die Reihe kommen.

«Bei OP von Bär Meimo werden viele live zusehen»

