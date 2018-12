Meteonews warnt vor Sturm und Regen

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, steht uns ein turbulenter Winteranfang bevor. Am Freitag und Samstag liegt die Schweiz in einer starken Westströmung. Im Flachland werden so Böenspitzen von 60 bis 80 km/h erreicht, auf exponierten

Berggipfeln sind sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten über 120 km/h möglich.

Nicola Möckli von MeteoNews sagt auf Anfrage: «Es geht in Bereich, indem ausgefahrene Sonnenstoren abknicken können und Balkonpflanzen umgewindet werden. Bäume werden wohl keine fallen, lokal können allerdings Äste auf die Strasse gewindet werden.»

Windiger Heiligabend

Eingebettet in diese Westströmung überquert uns am Freitag ausgehend von Tief «Stina» eine Warmfront, welche teils intensiven Niederschlag mit sich bringt.

Die Schneefallgrenze steigt an auf gegen 2000 Meter und bewegt sich am Wochenende dann zwischen 1500 und 2000

Metern. Dazu sind die Temperaturen für die Jahreszeit sehr mild mit zweistelligen Werten jeweils am Nachmittag. Bis an

Heiligabend bleibt es mild, aber auch windig. Möckli: «Es lässt an Weihnachten wieder nach. Doch am Heiligabend windet es noch. Allerdings nicht mehr so stark wie am Wochenende.»

Temperatur sinkt, aber nicht genug

Die Chancen auf weisse Weihnachtstage sind verschwindend gering. «Unter Umständen kommt am Heiligabend nochmals eine Störung ein. Sie würde aber wohl nicht für genügend Abkühlung sorgen. Für weisse Weihnachten müsste noch viel passieren», sagt der Meteorologe.

(kat)