Meteorologen warnen vor erneutem Hochwasser

«Nachem Räägne, chunnts go Schiffe, nachem Schiffe, do Seichts,

in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.» Diese Weisheit von Peach Weber könnte aktueller nicht sein.

Nur eine Woche nach Tief Axel kommt bereits das nächste Tiefdruckgebiet zu Besuch in die Schweiz. Ab Montagabend kommt es zu starken Niederschlägen. Wie «Meteonews» auf Twitter mitteilt, berechnen Modelle verbreitet 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Auf Anfrage erklärt Meteorologe Cédric Sütterlin: «Das Tief bringt auch tiefere Temperaturen. Es ist mit maximal 15 Grad zu rechnen.» Dies sorgt auch dafür, dass die Schneefallgrenze wieder sinkt – bis auf 1300 Meter.

Zur Auffahrt wird es besser

Immerhin, die tiefe Schneefallgrenze sorgt dafür, dass das Hochwasser nicht so prekär ist wie in der vergangenen Woche. Trotzdem warnen die Meteorologen vor erneutem Hochwasser. Sütterlin: «Besonders im Osten kommt es wieder zu starkem Regen.»

Pünktlich zur Auffahrt beruhigt sich das Wetter allerdings. Am Donnerstag und Freitag ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen, doch es bleibt trocken bei bis zu 19 Grad. Am Wochenende steigen die Temperaturen zwar, damit aber auch das Schauer- und Gewitterrisiko.

(fss)