Mieten in der Schweiz wird immer günstiger

In der Schweiz sind die Angebotsmieten im vergangenen Monat erneut um 0,5 Prozent gesunken, wie die aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index zeigen. Damit hält der Abwärtstrend auch im Oktober an. Bereits zum vierten Mal mussten die Vermieter ihre Preiserwartungen nach unten korrigieren.

Eine Mietwohnung mit einer Fläche von 100 Quadratmetern kostet in der Schweiz zurzeit durchschnittlich 2165 Franken pro Monat. «Ob die Mieten sinken oder steigen, ist in erster Linie vom Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage abhängig», sagt Martin Waeber, Direktor von Immoscout24. Das widerspiegelt sich auch in den deutlichen Unterschieden nach Landesteil.

Tiefste Mietpreise im Tessin

Während im Tessin die Mietpreise um 1,1 Prozent sanken, stiegen sie im Kanton Zürich um 0,1 Prozent. «In vielen Regionen, die etwas weiter von den Stadtzentren entfernt sind, haben Mieter momentan die Qual der Wahl und profitieren von günstigeren Mietpreisen», sagt Waeber.

Im Kanton Zürich kostet eine 100 Quadratmeter grosse Wohnung monatlich 2610 Franken. Im Tessin kommen die Mieter deutlich günstiger weg: Hier kostet die gleiche Wohnung 1894 Franken. Teuer wurden die Mietpreise auch in der Zentralschweiz (+0,9 Prozent) und im Mittelland (+0,1 Prozent). Weniger zahlen muss man in der Genferseeregion (-0,6 Prozent) und in der Nordwestschweiz (-0,1 Prozent).

Auch Eigentumswohnungen werden günstiger

Weiter ungebrochen ist der Wunsch der Schweizer nach Eigentumshäusern. Hier sind die Preise im Oktober um ein Prozent gestiegen. Ein Quadratmeter Nettowohnfläche eines typischen Schweizer Einfamilienhauses kostet im Durchschnitt 6337 Franken. Ein leichter Rückgang von 0,3 Prozent zeigt sich hingegen bei den Eigentumswohnungen. Ein Quadratmeter Nettowohnfläche in dieser Kategorie kostet zurzeit 7003 Franken.





