Migrolino könnte bald dein Gesicht scannen

Migrolino plant, eine neue Reihe von Mini-Filialen zu eröffnen, die 24 Stunden offen sind und ohne Personal auskommen. Das berichtet «CH Media». Diese Shops müssen allerdings sicherstellen, dass es Minderjährigen nicht möglich ist, verbotenerweise Alkohol oder Tabak zu kaufen. Daher muss eine technische Lösung gefunden werden.

So soll der Eintritt in den Shop geregelt werden. Dies könnte laut dem Migrolino-Chef Markus Laenzlinger via Gesichtserkennung geschehen. Genaues über die technische Umsetzung ist aber noch nicht bekannt.

Tests mit Zigarettenautomaten

Eine weitere Möglichkeit ist es, den Zugang mit einer App auf dem Handy zu regulieren. Für diese Variante hat sich die Migrolino-Konkurrentin Valora entschieden, die im Zürcher Hauptbahnhof bereits einen solchen Shop ohne Personal getestet hat. Dieser konnte nur mittels Handy-App betreten werden.

Auch Valora plant, die Gesichtserkennung in ihre Shops zu integrieren. Ein Gesicht soll aber nur mit Einwilligung des Kunden registriert werden können und der Datenschutz muss dabei ebenfalls eingehalten werden. Das Unternehmen will die neuen Technologien erst einmal mit Kaffee- und Zigarettenautomaten testen.





