Die Migros killt den Osterhasen

Zuerst beisst man ihm die Ohren ab, dann den Kopf und den Körper: Die Rede ist natürlich vom Schoggi-Osterhasen, der auch diese Ostern bei Kindern wie auch Erwachsenen nicht mehr wegzudenken war. So auch bei der Familie von Manuel Weingartner, der diese Anekdote twitterte: «Kind (5): ‹Papa, an diesem Schoko-Osterhasen hat es einen Strichcode. Der Osterhase hat den sicher in der Migros geklaut.›»

Die Replik der Migros erfolgte sogleich: «Wir haben uns bereits darum gekümmert.» Unten angefügt: ein Bild eines Packs M-Classic Kaninchengeschnetzeltes.

Kind (5) muss sich keine Sorgen machen, wir haben uns bereits darum gekümmert. Danke für die Rückmeldung. ^dv pic.twitter.com/BQH4EZqBBQ — Migros (@migros) April 23, 2019

Wir wollten nun von den Verantwortlichen wissen, ob die Migros dem Hasen tatsächlich zu Leibe gerückt ist:

Hatten Sie ausreichende Beweise, um den genannten Osterhasen des oben erwähnten Diebstahls zu überführen?

Migros: Das ist nur als abschreckendes Beispiel zu verstehen. Wir pflegen eine sehr gute und langjährige Beziehung zu den meisten Osterhasen. Diese geben jeweils frühzeitig ihre Schoggi-Grossbestellungen bei uns auf.

Aber ist die Verarbeitung zu Geschnetzeltem nicht gar zu drakonisch? Käfighaltung für 30 Tage hätte es vielleicht auch getan.

Bei uns gibt es nichts aus Käfighaltung. Nicht einmal Wellensittiche.

Können Sie nach den Ostertagen traditionell eine Zunahme des Verkaufs von Kaninchengeschnetzeltem feststellen? Gerade, weil mehrere solche berüchtigte Osterhasendiebe festgenommen wurden?

Eine Zunahme können wir nicht feststellen, zumal unsere Geschäftsbeziehung zum Osterhasen normalerweise höchst professionell und partnerschaftlich ist.

(dk)