Hausverbot bei Migros, weil Frau getrennt zahlte

Die Masterstudentin J. K.* wollte am Freitagabend im Migros-Supermarkt Neumarkt in St. Gallen für sich und ihre WG einkaufen. Wie so oft wollte sie die beiden Einkäufe mit separaten Karten bezahlen. Einen Teil scannte sie deshalb bereits im Laden mit dem Handscanner, den anderen wollte sie an den Self-Checkout-Maschinen bezahlen.

Umfrage Nutzen Sie Self-Checkout und Self-Scanning? Ja, ich kaufe nur noch so ein.

Nur wenn ich wenige Artikel habe.

Nur ganz selten.

Nein.

Doch so weit kam es nicht: Beim Self-Checkout angekommen, geriet K. in eine Stichprobe. Noch hatte sie den mit dem Handscanner erfassten Teil ihrer Einkäufe nicht bezahlt. «Ich habe die Situation der Mitarbeiterin erklärt», sagt K. Diese sei ratlos gewesen und habe den Ladendetektiv und den Filialleiter hinzugeholt.

«Schon einmal aufgefallen»

Was die beiden diskutiert hätten, habe sie nicht mitgehört. «Ich hörte nur, wie der Filialleiter den Ladendetektiv fragte: ‹Schon wieder?›», so K. Was er damit gemeint habe, wollte sie vom Filialleiter wissen. Im Büro des Ladendetektivs sei ihr dann eröffnet worden, dass sie bereits schon einmal aufgefallen sein soll. Dieser Vorfall sei offenbar mit ihrer Cumulus-Karte verknüpft worden, weshalb sie beim Einkauf in der St. Galler Filiale in eine sogenannte «Vollvalidierung», also eine ausführliche Stichprobe, geriet.

«Der Filialleiter sagte mir, ich sei auf einem Video einer anderen Filiale in St. Gallen zu sehen. Dieses zeige, dass ich nur einen Teil der Einkäufe bezahlt habe.» Dabei habe sie auch dort einen Teil der Einkäufe separat bezahlt. Das tue sie öfter, so K. Screenshots aus der Cumulus-App, die 20 Minuten vorliegen, stützen diese Aussage. «Die Videoaufnahmen wurden offenbar nicht einmal vollständig angeschaut, sonst hätte die Migros bemerkt, dass ich immer alle Einkäufe bezahlt habe.» Das angebliche Beweisvideo habe sie nicht anschauen dürfen.

«Hausverbot hat schwere Konsequenzen»

Die Erklärung überzeugte die Verantwortlichen aber nicht. Sie sprachen ihr ein provisorisches Hausverbot für alle Läden der Migros Ostschweiz und eine Busse von 200 Franken aus. «Wenn ich eine Migros betreten würde, könnte man mich anzeigen», so K.

Zu Hause angekommen, schrieb sie einen Brief an die Migros-Verantwortlichen. «Ich wurde fälschlicherweise als Ladendiebin abgestempelt», so K. «Das ist nicht fair. Ein Hausverbot in allen Migros-Läden hat schwerwiegende Konsequenzen.»

Hausverbot aufgehoben

Lange bestand das Hausverbot allerdings nicht. Schon am Montagmorgen entschuldigte sich die Migros bei K. «Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ergab sich ein falscher Verdacht», so Sprecher Andreas Bühler. Man habe sich telefonisch bei der Kundin entschuldigt, wolle sich aber auch noch bei einem persönlichen Gespräch erklären. «Selbstverständlich darf die Kundin ihre Einkäufe weiterhin jederzeit in unseren Läden tätigen.»

Für K. zeigt diese Reaktion Grösse. «Ich bin froh, dass die Migros so schnell reagiert», sagt sie. Offenbar sei der Vorfall in Gossau fälschlicherweise als Diebstahl registriert worden, weil die Kamera in einem Winkel hing, der es nicht erlaubt habe, alle Bezahlvorgänge aufzunehmen. Die Migros müsse nun aber dringend ihr System überdenken, so K. «Sonst kann das auch anderen passieren.»

*Name der Redaktion bekannt

(ehs)