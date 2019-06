Migros und Coop wollen keine Lebensmittelampel

Was und wie viel wovon in Fertigprodukten steckt, ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Zwar entsprechen die Herstellerangaben auf den Verpackungen den gesetzlichen Vorgaben, doch hat sich der Bund zusätzlich für eine so genannte Lebensmittelampel ausgesprochen. Diese würde dem Kunden ermöglichen, schneller zwischen gesunden und weniger gesunden Produkten zu unterscheiden.

Einzelne Hersteller – darunter der französische Produzent Danone – kennzeichnen ihre Lebensmittel bereits mit dem sogenannten Nutri-Score. Doch eine flächendeckende Einführung ist in der Schweiz vorerst vom Tisch, wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

Kritische Haltung

Widerstand gab es von der IG Detailhandel, der unter anderem Coop, Migros, Denner und Manor angehören. Man sei gegenüber der Einführung einer Ampel kritisch. «Solche Systeme nehmen keine Rücksicht auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse», sagte Sprecherin Athéna Martinez gegenüber der «Sonntagszeitung».

Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz ist von dieser Haltung enttäuscht: «Es passt gar nicht zum kundennahen Imagemäntelchen, das sich die beiden orangen Riesen gerne umhängen.»

Eine kritische Haltung nimmt aber auch Fial, der Dachverband der Schweizer Nahrungsmittelindustrien, ein. Hier sei man zwar nicht grundsätzlich gegen eine vereinfachte Kennzeichnung, jedoch wolle man sich nicht auf den vom Bund vorgeschlagenen Nutri-Score fixieren, wie Co-Geschäftsführer Urs Furrer sagt.

Deutschland ist weiter

Offener gegenüber der Lebensmittelampel sind viele Grosskonzerne. Nach Danone denkt auch Nestlé über eine europaweit einheitliche Lösung nach. Auch in Deutschland ist man bereits ein paar Schritte weiter: CDU-Ernährungsministerin Julia Klöckner will bis im Herbst eine Empfehlung abgeben, und die Verbraucherverbände haben sich bereits einhellig für die Einführung des Nutri-Score ausgesprochen.

Nutri-Score, das in Frankreich, Spanien und Belgien bereits im Einsatz ist, berücksichtigt ­verschiedene Eigenschaften von verarbeiteten Lebensmitteln pro 100 Gramm. Zucker oder gewisse Fettarten geben Minuspunkte — Nahrungsfasern, Ballaststoffe und andere Nährstoffe beeinflussen die Bewertung positiv.

