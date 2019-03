Mit Hoch Hannelore wird es frühlingshaft warm

Wie MeteoNews mitteilt, steht am Mittwochabend um 22.58 Uhr die Sonne exakt senkrecht über dem Äquator. Somit herrscht auch Tag-und-Nacht-Gleiche – das heisst, sowohl der Tag wie auch die Nacht dauern exakt 12 Stunden. Der Fachbegriff hierfür ist Äquinoktium.

Durch die Erdkrümmung und Lichtbrechung ist die Sonne aber jeweils bereits kurz vor Sonnenaufgang und bis kurz nach Sonnenuntergang am Horizont sichtbar, weshalb der heutige 19. März bereits eine Tageslänge von 12 Stunden und ein paar Minuten aufweisen kann.

Entwicklung ab Sonntag noch unsicher

Das Wetter zum astronomischen Frühlingsanfang zeigt sich von seiner besten Seite. Das Hochdruckgebiet Hannelore kommt am Mittwoch genau über Mitteleuropa zu liegen und trocknet die Luft von oben her ab. In der Folge herrscht abgesehen von vereinzelten Hochnebelschwaden entlang der Voralpen ganztags strahlender Sonnenschein in der Temperaturen sind mit Höchstwerten um 10 bis 12 Grad bei einer mässigen Bise aber noch verhalten.

Dies ändert sich zum Wochenende hin, die Werte steigen täglich etwas an, so dass am Samstag frühlingshafte 15 bis 19 Grad erwartet werden. Die weitere Entwicklung ab Sonntag ist derzeit noch unsicher, zumindest die Bewölkung dürfte zunehmen, und die Temperaturen werden voraussichtlich wieder rückläufig.

(dmo)