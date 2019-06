Mit Bond und Putzlappen gegen die Hitze

Die Schweiz hat die ersten Tropennächte hinter sich und das nächtliche Schwitzen soll schonungslos weitergehen. Das bereitet vielen Mühe beim Einschlafen. Auf Twitter beklagen sich zahlreiche User über ihren Kampf gegen die Schlaflosigkeit:

Like wer auch gerade nur in Unterhose bekleidet schlaflos Serien glotzt — Donnie O'Sullivan (@DonnieOsullivan) 25. Juni 2019

.. noch schlaflos und in drei Stunden klingelt der Wecker..Toll! Welch eine Freude wenn im Schlafzimmer nachts knapp 30 Grad sind und die Luft steht.. pic.twitter.com/QuXRFac8Zi — Lara (@platschpittie) 26. Juni 2019

Und das kann man unternehmen, anstatt sich über die Schlaflosigkeit zu nerven:



Den Kühlschrank putzen

In der Küche gibt es keine bessere Abkühlung, als vor der geöffneten Kühlschranktür zu stehen. Das lässt sich super mit der weniger angenehmen Tätigkeit des Putzens verbinden. In einer Tropennacht greift man vielleicht sogar ein bisschen lieber zum Putzlappen – und: Beim nächsten Wohnungsputz wird man froh sein, diesen Teil schon erledigt zu haben.

Eisige Serien und Filme schauen

Liegt man ohnehin schlaflos schwitzend vor dem Fernsehen oder einer Netflix-Serie, empfiehlt es sich, winterliche Filme zu wählen. Eis und Schnee sorgen durch den Bildschirm zumindest für ein wenig imaginäre Abkühlung.

«James Bond – Stirb an einem anderen Tag»: James Bond landet zuerst in Nordkorea und schliesslich in einem isländischen Eispalast. Das eisige Showdown lässt sich sehen.

«Ice Age 1»: Wie schon der Name dieses allseits bekannten Films verrät: Die Story spielt in der Eiszeit. Wer den Animationsfilm mag, kann sich vier weitere Filme der Reihe anschauen – doch aufgepasst: Nicht in allen gehts frostig zu und her.

«Fargo»: Der Crime-Thriller konnte viele Zuschauer überzeugen und staubte sogar Oscars ab. Er dreht sich um eine missglückte Entführung und spielt im herrlich verschneiten US-Bundesstaat Minnesota.

«Fargo» (Serie): Für alle, deren Herz stärker für Serien schlägt: Fargo wurde zu einer gleichnamigen Serie erweitert, die auf Netflix verfügbar ist.

«The Grey – Unter Wölfen»: Wer es abenteuerlich mag, ist mit diesem US-Film gut beraten. Nach einem Flugzeugabsturz müssen sich Überlebende in der Arktis mit Hunger und Schneestürmen herumschlagen, zu guter Letzt auch mit einem gefährlichen Wolfsrudel.

«Die Reise der Pinguine»: Der Film eines französischen Antarktisforschers und Filmemachers dreht sich ums nicht immer so einfache Leben der Pinguine in der Antarktis. Kritiker lobten vor allem die schönen Bilder des Dokumentarfilms.

«Cool Runnings»: Wer sich von seiner Schlaflosigkeit lieber mit Lachen ablenken möchte, sollte sich diesen Film ansehen. Vier jamaikanische Bobfahrer trainieren für die Winterolympiade. Dass sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat, macht es nicht weniger komisch.

Nachtspaziergang durchs Quartier

Um Mitternacht sind die Temperaturen endlich angemessen für eine kurze Joggingtour oder einen Spaziergang. Wieso also das eigene Wohnquartier nicht mal nachts erkunden – ganz ohne Party-Nachwehen und vernebeltem Blick. Zu entdecken gibts allerlei: Bei offenem Fenster duschende Nachbarn, die sich als mehr oder minder talentierte Sänger entpuppen. Winzige Balkone, die zum Doppelbett umfunktioniert wurden. Oder spontane Mitternachtspartys auf der grossen Wiese, an denen jeder Schlaflose willkommen ist.

Zudem führt die körperliche Betätigung zu Erschöpfung, die einen allenfalls doch noch einschlafen lässt.

Selber Glace machen

Tatsächlich braucht man nicht viel, um sich vorausschauend eine Erfrischung für den nächsten hitzigen Abend zuzubereiten: selbstgemachtes Glace. Neben einem Gefrierfach braucht man dazu bloss Holzstäbchen und einen Becher. Diesen füllt man dann beliebig auf:

Wer Wasserglace mag, kann einen Fruchtsaft verwenden und allenfalls noch ein bisschen zusätzliche Süsse dazugeben.

Wer Milchglace bevorzugt, kann geschnittene Früchte mit Milch mixen und das Ganze dann samt Becher und Stiel für gut 20 Stunden ins Gefrierfach stellen.

Zu guter Letzt ist auch Joghurtglace simpel: Joghurt, ein bisschen Zitronensaft und Puderzucker. Wer mag, gibt noch pürierte Beeren oder Honig hinzu.

Ein Buch lesen

Eigentlich nicht irgendein Buch, sondern jenes mit dem passenden Titel «Schlaflose Nacht» von Margriet de Moor. Die Protagonistin durchlebt selbst schlaflose Nächte, bis sie in einer solchen schliesslich dem Geheimnis ihres Wachliegens auf die Spur kommt. Die Geschichte eignet sich für all jene, die nicht davor zurückschrecken, sich nachts den grossen Fragen des Lebens zu stellen.

Die nächsten Skiferien buchen

Wer kennts nicht? Gemütliche Berghütten oder Ferienwohnungen sind beliebt: Es empfiehlt sich deshalb, die nächsten Skiferien möglichst früh zu planen. Eine schlaflose Tropennacht bietet sich wunderbar dafür an, im Netz Ausschau nach einem neuen Winterparadies zu halten. Der Gedanke an den Schnee kühlt zumindest innerlich.

