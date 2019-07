Mit dem Trump-Mietauto durch Zürich

Der Hintergrund

Erleben, statt besitzen: Beim Wandel der Mobilität geht man davon aus, dass kommende Generationen weniger Wert auf den Besitz eines Autos legen, auf den Nutzen oder Spass aber nicht verzichten wollen. Eine Lösung: Flatrate-Abos. Statt Kauf oder Leasing bieten Hersteller ihre Flotten per Abo an. In der Schweiz u.a. Mercedes-Benz («Rent»), Volvo («Care-by-Volvo») oder Cadillac. Markenübergreifende Abos gibt es von Carvolution, Sixt, Upto und dem E-Spezialisten Juicar.

Das Angebot

Wir haben drei Wochen lang das Angebot «Book by Cadillac» getestet, das ab sofort in der Schweiz erhältlich ist. Per Log-in kommt man auf eine Buchungsplattform, auf der sieben Modelle angeboten werden – vom ATS-V über den CTS-V, den Luxus-SUV Escalade bis hin zur Corvette GrandSport. Am beliebtesten: Escalade und Corvette. Mit genug Vorlauf sind alle Modelle verfügbar. Bucht man – wie wir – spontaner, ist der Escalade nur eingeschränkt verfügbar. Die Corvette ist auf 7 Tage limitiert.

Die Abwicklung

Hat man sich entschieden, legt man Übergabedatum und Ort fest. Das Besondere bei Cadillac: Im Umkreis von 35 Kilometern ab HB Zürich offeriert man einen Concierge-Service, der die Übergabe vornimmt. Das kann vor dem Büro sein oder – wie in unserem Fall – auf einem Parkplatz. Der Concierge erklärt die Eigenheiten des Modells, was beim CTS-V mit seinem ultratiefen Karbonspoiler Sinn macht. Eine Ausweitung auf andere Städte ist laut Cadillac-Sprecher René Kreis «vorerst nicht geplant».

Bling-Bling und Brumm-Brumm

Wir buchen zuerst den Crossover-SUV XT5 für einen Ausflug. Viel Platz, Sonnendach, V6, 314 PS, bestens. Dann schalten wir höher: Mit dem Cadillac Escalade (6,2-Liter-Motor, 7 Sitze) braucht man Nerven – beim Parkieren und wegen der vielen neugierigen Blicke. Denn den Luxus-SUV sieht man nur selten auf Schweizer Strassen, es sieht nach Staatsbesuch und Bling-Bling aus. Doch wir sind nicht Donald Trump, bloss die Tester von «Book». Muss man wollen. Das gilt auch für die 650 PS der Sportlimousine CTS-V (Top-Speed: 320 km/h). So etwas fährt man gern auf deutschen Autobahnen. Auch mit Camaro und Corvette kann man die Nachbarn beeindrucken.

Wer das nutzen soll

«Prinzipiell wollen wir alle ansprechen, vor allem aber autoaffine Leute, die sich für US-Cars interessieren», sagt René Kreis. Zudem sei «Book by Cadillac» als Incentive beliebt, als Geburtstagsgeschenk oder um mit der Freundin eine Spritztour zu machen. Das Mindestalter beträgt 25 Jahre, ein gültiger Fahrausweis ist Voraussetzung.

Preis/Leistung

Unbeschränkte Fahrzeugwechsel, Concierge-Service, keine Kilometerbeschränkung, Zugang ab einem Monat Laufzeit – diese USPs machen «Book by Cadillac» attraktiv. Allerdings hat das seinen Preis: 2100 Franken kostet ein einzelner Monat, ab drei beziehungsweise sechs Monaten wird es günstiger. Benzin- und Parkkosten deckt man selbst, alles andere ist inbegriffen (Reinigung, Übergabe, Vignette, Vollkasko). Bei gröberen Schäden zahlt man einen Selbstbehalt.

Fazit

Als dauerhafter Ersatz für das Auto ist «Book by Cadillac» ein teurer Spass. Punktuell jedoch macht das Angebot Sinn, etwa für reiseintensive Monate im Sommer, Luxus-Skiferien mit dem Escalade oder um sich ein spezielles Auto zu gönnen. Das Plus ist die hohe Flexibilität, auf der Minusseite steht die Ignoranz gegenüber Umweltbedenken: Alle Modelle sind hochmotorisiert, wobei man selbst einen Escalade unter zehn Litern fahren kann.

(srt)