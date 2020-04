Mit diesem Brief wollen Betrüger an Geld kommen

Betrüger und Kriminelle versuchen derzeit, die Ängste und Unsicherheiten der Bevölkerung auszunutzen. Die Kantonspolizei Solothurn ruft zur Vorsicht auf: «Landesweit häufen sich Meldungen über Abzocker und Betrüger, die die aktuelle Situation schamlos ausnutzen», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Denn auch im Kanton Solothurn sind Betrüger aktiv: So kursierte in den vergangenen Wochen eine gefälschte Spendenaktion, welche via Brief verschickt wurde.

«Ihr Beitrag ist wichtig, sei er auch noch so klein. Wir zählen auf ihre Solidarität», heisst es im gefälschten Spendenaufruf. Die Betrüger gaben an, mit dem Geld Pflegepersonal und Spitäler zu unterstützen. Ausserdem würden die Spenden in eine Präventionskampagne investiert. In der Tat landet das gespendete Geld in den Taschen der Betrüger.

Betrüger geben sich als Einkaufshelfer aus

«Prüfen Sie Angebote und Anbieter genau», rät die Kapo Solothurn. Denn was auf den ersten Blick wie eine Spendenaktion aussieht, entpuppt sich auf einen zweiten, prüfenden Blick relativ schnell als Schwindel. Die angegebene Organisation sucht man im Internet vergebens, sie existiert nicht.

Wie dreist Kriminelle in Zeiten von Corona vorgehen, zeigt auch diese Masche: «Betrüger geben sich an der Haustür als Einkaufshelfer aus und verschwinden dann mit Einkaufszettel und Geld», warnt die Kantonspolizei Solothurn. Einkäufe sollten ausschliesslich von Personen getätigt werden, die man kennt: «Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, auch wenn diese noch so vertrauenswürdig erscheinen», sagt die Kapo Solothurn. Es komme gar vor, dass sich die Kriminellen Zutritt zur Wohnung verschafften – unter dem Vorwand beim Gesundheitsamt zu arbeiten.

(rc)