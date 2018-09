Mitarbeiterin verkauft Sackmesser für 19'000 Fr

Wer dieses Sackmesser haben will, muss tief ins Portemonnaie greifen. 12'900 Franken beträgt das Startgebot, für 18'900 kann man es sofort kaufen. Es sei vom Victorinox-Chef Carl Elsener handgemacht und auf 300 Stück limitiert, heisst es in der Produktbeschreibung auf Ricardo.ch. Nur ausgewählte Mitarbeiter hätten so ein Messer bekommen: «Es ist vermutlich Ihre einzige Gelegenheit, ein solches zu kaufen.»

Das Messer sei Teil der limitierten Serie, die Victorinox im Juli 2017 herausgegeben hat. Der Anlass: die Produktion des 500-millionsten Sackmessers. 3400 Mitarbeiter bekamen daher ein Spezialmesser geschenkt – und 300 von ihnen das von Carl Elsener handgemachte.

«Ich setze den Preis»

Victorinox-Sprecherin Claudia Mader bestätigt das 20 Minuten: «Die 300 Messer dieser Spezial-Edition wurden von Carl Elsener zusammengebaut und persönlich an die oberen Führungskräfte als Geschenk verteilt.» Die Sackmesser seien von 1 bis 300 nummeriert und auf der Klinge mit dem Schriftzug «hand-assembled by Carl Elsener» versehen.

Der Verkäufer T.I.* selbst sagt, das Messer gehöre seiner Mutter: «Sie arbeitet seit 30 Jahren bei Victorinox in der Montage.» Weil sie Elsener gezeigt habe, wie er die Sackmesser zusammenbauen müsse, habe auch sie eines der 300 handgefertigten Stücke bekommen.

Seither sei es aber nur in der Schublade gelegen, so I.: «Also habe ich ihr vorgeschlagen, es zu verkaufen. Sie selber braucht es ja nie.» In den 30 Jahren habe sie schon viele Messer geschenkt bekommen – etwa auch die Special Edition zum 125-Jahr-Jubiläum der Firma.

«Kann man zu diesem Preis verkaufen»



«Das von Elsener selbst zusammengebaute Sackmesser kann man sonst gar nicht kaufen», sagt I. «Deshalb setze ich den Preis.» Selber würde er nicht 13'000 Franken für ein Sackmesser bezahlen. «Aber vielleicht ist dieses exklusive Messer einem Sammler diese Summe wert.»

Daran zweifelt Kurt Liechti nicht. Der 61-Jährige aus Schwarzenburg sammelt Sackmesser, über 250 Stück hat er zu Hause. «Ich bin sicher, dass man das Messer zu diesem Preis verkaufen kann», sagt er. Selber würde er aber nicht so viel bezahlen.

Noch kein Gebot eingegangen

Victorinox-Sprecherin Mader sagt zur Auktion, man freue sich immer, wenn limitierte Serien in Sammlerkreisen auf Interesse stossen. Aber: «Es würde uns überraschen, wenn dieses spezielle Messer zu einem so hohen Preis den Besitzer wechseln würde.»

Bisher ist denn auch noch kein Gebot eingegangen. I. sagt: «Falls es keinen Käufer finden würde, versuchen wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmals, etwa auf internationalen Plattformen.»

*Name der Redaktion bekannt

