Mörder Bashkim L. an die Schweiz ausgeliefert

Der 35-jährige Kosovare Bashkim L. ist nach seiner Verhaftung am 8. Juli am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg nun seit Mittwoch wieder in der Schweiz. Wie die Sicherheits- und Justizdirektion Kanton Freiburg mitteilte, wurde er von den französischen Behörden im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens, das nach Zustimmung der betroffenen Person zulässig ist, ausgeliefert.

Der Mann war seit August 2013 im Gefängnis. Im September 2017 gelang ihm die Flucht aus einer Einzelzelle im Zentralgefängnis von Freiburg. Im Juli 2018 war er vom Kantonsgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Blutige Fehde zweier kosovarischer Familienclans

Der Kosovare gilt als einer von zwei Tätern im Tötungsdelikt in Frasses FR im Mai 2013. Dabei kam ein 36-jähriger Italiener mit kosovarischen Wurzeln ums Leben. Der Italiener war gerade in seinem Auto mit seiner Frau und den vier Kindern zu Hause angekommen, als zwei Personen das Feuer gegen ihn eröffneten.

Bei der Tötung soll es sich um einen Racheakt im Zuge einer langjährigen und blutigen Fehde zweier kosovarischer Familienclans gehandelt haben.



