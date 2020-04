Temperaturen sacken in der Nacht um 20 Grad ab

Der April zeigt sich ausgerechnet in Corona-Zeiten von seiner schönsten Seite. Während an Ostern sehr warme Temeperaturen um durchschnittlich 20 Grad herrschten, kommen ab Dienstag deutlich kühlere Luftmassen in die Schweiz. In der Nacht sacken die Temperaturen um bis zu 20 Grad ab. Tagsüber bleibt es zwar trocken und sonnig, doch durchschnittlich ist es 10 Grad kühler als am Vortag.

Im Verlauf der Woche steigt das Quecksilber wieder langsam an und zum Wochenende hin dürfte es wieder ähnlich warm werden wie an Ostern.

Seit dem letzten Märzwochenende hat es in der Schweiz an den meisten Stationen keinen einzigen Regentropfen mehr gegeben, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt. Da bereits der März vielerorts zu trocken war, hat sich die Situation zunehmend verschärft und die Waldbrandgefahr ist teilweise gross. Davon sind insbesondere das Tessin, der Kanton Graubünden, das Glarnerland sowie Teile vom St.Galler Rheintal betroffen - zum Teil herrscht absolutes Feuerverbot im Freien. Eine Entspannung ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

Kommende Nacht erreicht aus Norden kältere Luft die #Schweiz. Morgen sind die #Höchsttemperaturen auf der #Alpennordseite rund 10 Grad tiefer als heute. Die #Luftmassengrenze mit der aus Norden vordringenden #Kaltluft ist aktuell über der Mitte Deutschlands gut sehen. (rv) pic.twitter.com/0IIgjFKugw — MeteoNews (@MeteoNewsAG) April 13, 2020

Auch vor den besagten Regentagen, am 29. und 30. März, gab es während rund zwei Wochen kaum Niederschlag. Vielmehr dominierte der Sonnenschein und zeitweise auch die Bise, welche den Boden zusätzlich noch austrocknete. Auch die für die Jahreszeit sehr warmen Temperaturen begünstigen die Verdunstung, was die Situation weiter verschärft.

Über das gesamte Jahr 2020 gesehen, ist die Situation vor allem im Süden prekär. So gab es beispielsweise in Lugano in den Monaten Januar und Februar nur gerade 6.4 Millimeter Regen, immerhin konnte der März das Defizit etwas abfedern. Seit dem 31. März ist es aber auch dort wieder trocken.



