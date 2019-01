Musstest du deinen Beruf zu früh wählen?

Kinder im Kanton Nidwalden sollen beim Schuleintritt älter sein. Der Regierungsrat will das Schuleintrittsalter heraufsetzen und dazu das Stichdatum um vier Monate vorziehen. Er verspricht sich davon reifere Jugendliche am Ende der Schulzeit.

Die Umsetzung ist frühestens auf Schuljahr 2020/2021 geplant, schreibt die Nidwaldner Regierung. Der Entwurf zur Anpassung des Volksschulgesetzes geht nun an die betroffenen und interessierten Kreise in die Vernehmlassung.

Heute sind die jüngsten Kinder beim Schuleintritt in Nidwalden sechs und beim Austritt 15 und 16 Jahre alt. Laut der Bildungsdirektion und dem Lehrerverband Nidwalden sind vermehrt Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit nicht bereit für einen Entscheid über ihre weitere Ausbildung oder den Einstieg in eine Berufslehre.

(the/sda)