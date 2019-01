Kurz vor dem Jahreswechsel machte sich ein Twitter-User namens «Der feine Herr» über die Einladung zu einer Silvester-Party lustig. Hausschuhe sollte er mitbringen, damit die Wohnung nicht dreckig werde, hätten die Gastgeber verlangt, schrieb er und fügte ironisch an: «Mehr Rock N Roll geht nicht.» Der Tweet erntete knapp 3000 Likes. Gleichzeitig entbrannte in über 100 Kommentaren eine Kontroverse über die Pantoffel-Pflicht an Silvester-Partys.

Ich bin auf eine Party eingeladen und soll Hausschuhe mitbringen, damit die Wohnung nicht dreckig wird...Mehr Rock N Roll geht nicht 😅 — Der feine Herr (@feine_herr) 30. Dezember 2018

Musstet ihr auch in Finken an die Silvesterparty? Was hält ihr davon? Oder habt ihr eure Gäste gebeten, Finken zu tragen? Erzählt uns davon hier oder schickt uns Fotos:

Der «mega teure, nagelneue Echtholzboden»

Auch Twitt_R_Ella spottet über solche Gastgeber. «Ich habe heute die gleiche Einladung erhalten. Punk ist nicht tot. Punk sitzt heute in Hausschuhen auf einem schonerüberzogenen Sofa und trinkt ein Glas stilles Wasser», schreibt die Userin ironisch. AllwissendeMüllhalde pflichtet bei: «Schuhe aus! Gibt es bei uns höchstens bei Familienmitgliedern.» Ihre Grossmutter habe immer gesagt: «Ohne Schuhe ist man nackt und das will ja auch nicht jeder sehen.» WöhrerHelmut fügt ani: «Der Vater der Frau sagte, ‹in eine Wohnung in der man die Schuhe ausziehen muss, geh ich nicht.›

Bei anderen Usern zuhause haben Gäste in Strassenschuhen hingegen nichts verloren. Er verstehe den Sinn nicht, seine Strassenschuhe auch zu Hause anzulassen, findet Mischa. Auch bei Chiaras Familie sind Strassenschuhe zuhause tabu. Sie seien nicht spiessig, aber sie hätten einen «mega teuren, nagelneuen Echtholzboden», erklärt sie. The Kosa bringt sogar immer ihre eigenen Hausschuhe mit.

