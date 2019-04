Mutter von Gamer droht Bub (13) mit Vergasung

«Kleiner Drecksdeutscher», «Hurensohn», «Euch sollte man vergasen»: Mit solchen Beleidigungen überschüttete ein Schweizer Elternpaar in einem Sprachchat des Videospiels «Fortnite» im August 2018 einen Jungen aus Deutschland (siehe Video). Er soll ihrem Sohn im Spiel Waffen gestohlen haben. Der Beschimpfte blieb während der Konversation ruhig – anders als das Ehepaar, das dem Jungen drohte. «Ich mach dich ausfindig, du Schwein», rief der Vater ins Mikrofon.

Mehr Hass im Netz

Die Zahl der Beschimpfungen ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Letztes Jahr zählte die das Bundesamt für Statistik 10'633 polizeilich registrierte Straftaten – 11 Prozent mehr als im Vorjahr und fast doppelt so viele wie noch 2009. Im Internet finde die Kommunikation nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern indirekt und zeitversetzt statt, sagte der Medienpsychologe Gregor Waller von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften kürzlich zu 20 Minuten. Deshalb hätten die Menschen weniger Hemmungen: «Sie sind eher bereit, über eine rote Linie zu schreiten.»

Der heute 13-Jährige nahm den Vorfall auf, die Aufnahmen stellte er auf Youtube. Über eine Million Mal wurde das Video angesehen. Viele ermunterten den Spieler, eine Anzeige einzureichen. Vor einem Monat habe er nun in Deutschland Anzeige gegen das Schweizer Ehepaar erstattet, sagte er zu 20 Minuten.

«Schreibe etwas Nettes»

In ähnlichen Situationen empfiehlt der«Fortnite»-Experte nicik_01, der für 20 Minuten unter diesem Pseudonym schreibt, Spieler direkt bei Playstation oder Epic Games zu melden. «Bei zu vielen Verwarnungen werden Playstation-Accounts dann gesperrt», sagt er. Beleidigungen und Beschimpfungen seien häufig: «Ich habe immer wieder mit Hatern zu tun», so der 17-Jährige, «Ich schreibe meist etwas Nettes zurück. Das macht die meisten noch aggressiver.»

Das Video wird mittlerweile auch in Klassenzimmern gezeigt – aber nicht vor Kindern, sondern vor ihren Eltern. Peter Welti berät Eltern zwischen der dritten Klasse und der Berufsschule zum Thema Mediensucht und Medienkonsum. Ausschnitte des Videos spielt er ihnen jeweils vor. «Ich will den Eltern zeigen, dass das Spiel an sich zwar ein Risiko darstellt, aber das ganze Drumherum wie etwa die Chats ganz andere Gefahren bergen.»

«Eltern sind keine Freunde»

Die meisten Kinder würden erkennen, wenn ihnen etwas nicht guttue. Oft fehlten ihnen aber die Alternativen. «Es kann schon helfen, ihnen zu sagen, dass sie einen Chat oder ein Spiel sofort ausschalten können, ohne dass etwas passiert», sagt Welti. Er unterrichte seit 15 Jahren Eltern zu diesen Fragen. Er erlebe nach wie vor eine grosse Hilflosigkeit. «Viele sagen sich, dass sich ihre Kinder sowieso besser in der digitalen Welt zurechtfinden als sie, und kümmern sich deshalb nicht darum.»

Das sei aber fatal: «Eltern sind nicht die Freunde ihrer Kinder. Sie müssen ihnen Werte und Haltungen vermitteln und sagen, was richtig und falsch ist.» Verbote würden nichts bringen: «Das treibt die Kinder von den Eltern weg. Das Gespräch zu suchen, ist der bessere Ansatz.»

Kinder brauchen Schutz

Nicht wenige Eltern seien schockiert vom Umgangston im Umfeld der Games. «Ein Vater hat mir schon gesagt, dass der Umgang in Foren und Chats schlimmer sei als auf dem Strassenstrich.» Dabei geht es nicht nur um Beleidigungen, auch das Anbaggern der Kinder durch Erwachsene, das sogenannte Grooming, sei ein häufiges Phänomen. «Eltern müssen präsent sein und das abfangen können.»

Der beschimpfte Youtuber aus Deutschland, der den Kanal zFlowRoyale betreibt, sagt, in so einer Situation solle man nur argumentieren und nicht selbst beleidigen. Das sei gerade im Hinblick auf ein allfälliges Strafverfahren wichtig. «Solche Beleidigungen sollte man gar nicht erst persönlich nehmen», sagt er. «Dass der Junge reifer ist als eine erwachsene Frau» sei besonders traurig, schreibt einer auf Youtube.

