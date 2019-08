Nach Massen-Durchfall trifft Armee Massnahmen

Im Juli 2019 waren in den Kasernen von Jassbach, Bière und Sion Armeeangehörige von Durchfall und Erbrechen betroffen. Die Militärjustiz hatte daraufhin Untersuchungen eingeleitet. Wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst, hat die Armee zur Vermeidung weiterer Fälle Massnahmen getroffen.

Umfrage Sind Sie in der Armee schon erkrankt? Ja

Nein

Ich war nie im Militär.

Ab sofort sollen Speisen bei Hitze nicht mehr aufgewärmt werden. Zudem wurden Desinfektionsmassnahmen und vermehrte Kontrollen angeordnet.

Zusätzlich werde im Grundausbildungsdienst ein vertiefter Fokus auf die Kenntnisse im Bereich der Wareneingangskontrollen, der Kochtemperaturen und des Abkühlungsprozesses gelegt. Im Fall des mit Bakterien belasteten Fertigsalats in Bière hat der Lieferant seine Hygieneprozesse überprüft und korrigiert.

Ungewöhnlichen Häufung

Im Juli kam es zu einer ungewöhnlichen Häufung von Magen-Darm-Fällen bei der Schweizer Armee. So kamen Anfang des Monats 43 Soldaten in Jassbach im Emmental mit schwerem Durchfall und Erbrechen ins Spital. Vier befanden sich zeitweise in kritischem Zustand.

Und auch in Bière VD litten 30 Soldaten unter Durchfall. In Bière war offenbar ein verdorbener Salat der Auslöser für die Krankheit. Auch in Jassbach habe es sich nicht um einen viralen Infekt gehandelt.

(mon)