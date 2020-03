Nachbar mit GPS-Sender als Päcklidieb überführt

Täglich werden in der Schweiz ausgelieferte Pakete aus Hauseingängen geklaut – und zwar zuhauf. Allein bei der Stadtpolizei Zürich wurden im vergangenen Jahr 392 Brief- oder Paketdiebstähle gemeldet. Nun jedoch ist einer dieser Päcklidiebe in eine listige Falle getreten – mit der detektivischen Ader des Adressaten hatte der Langfinger nämlich nicht gerechnet.

Der 41-jährige Empfänger, der im «Tages-Anzeiger» unter dem falschen Namen Rolf Traub seine Story erzählt, hatte kürzlich genug von dieser Klauerei. Nachdem zum zweiten Mal innert kurzer Zeit seine Wein-Lieferung aus dem Hauseingang verschwand, machte er sich also ans Werk: «Ich wollte herausfinden, wohin die Päckli verschwinden. Bleiben sie im Haus oder werden sie an einen externen Ort gebracht?», sagt der Zürcher zum «Tages-Anzeiger».

So stattete er einen Weinkarton mit einem GPS-Tracker und einem Peilsender aus. Das Paket füllte er – um die Sache möglichst echt aussehen zu lassen – mit vollen, aber günstigen Weinflaschen. Schliesslich – mitten in der Nacht – legte Rolf Traub den Köder aus: Das präparierte Päckli stellte er im Eingangsbereich ab, dort, wo üblicherweise Postboten die Lieferungen platzieren.

Um 7.30 Uhr schlug der Dieb zu

Nicht lange liess der da noch unbekannte Dieb auf sich warten: Bereits am Morgen um 7.30 Uhr ging auf Traubs Handy der Bewegungsalarm des GPS-Senders los. Traub nahm die Fährte auf. Die Signale führten den Bestohlenen schliesslich nicht einmal aus dem Wohnhaus hinaus – bereits vor dem Kellerabteil eines Nachbarn schlug der Peilsender an.

Sofort alarmierte er eine Polizeipatrouille. «Ich erklärte den Beamten, was ich getan hatte, beschrieb mein Paket und erklärte ihnen, zu welcher Wohnung dieser Keller gehörte.» Noch am gleichen Abend konnte der Nachbar des Päcklidiebstahls überführt werden.

Polizei rät von solchen Aktionen ab

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis von einem solchen Vorfall, gibt allerdings aus Persönlichkeitsschutzgründen keine Details bekannt. Und die Ordnungshüter warnen: Wer auf eigene Faust ermittle, könne sich strafbar machen. Bestehe die Gefahr, dass deponierte Pakete gestohlen würden, rät die Polizei dazu, den Postboten das Abstellen der Pakete vor Ort zu untersagen.

