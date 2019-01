Jungpolitiker fordern von der SBB neue Nachtzüge

Seit knapp zehn Jahren bietet die SBB keine eigenen Nachtzüge mehr an. Zwar können Schweizer Zugreisende immer noch mit dem Nachtzug nach Berlin, Hamburg, Wien, Prag und Budapest reisen. Doch die Züge werden von der Österreichischen Bundesbahn ÖBB betrieben.

Die Jungen Grünliberalen möchten das nun ändern. In einer Interpellation, die für sie von Nationalrat Jürg Grossen eingereicht wird, wollen sie vom Bundesrat wissen, ob die SBB Nachtzüge in ihrer neuen Strategie vorsehen. Falls nicht, werden die Grünliberalen diese mit einer verpflichtenden Motion einfordern, berichtet der «Tages-Anzeiger».

SBB soll Alternativen bieten

Doch die SBB hat andere Pläne: Die Nachtzug-Flotte ist längst verkauft, das Nachtzug-Netz aufgegeben, heisst es auf Anfrage der Zeitung. Das liege unter anderem daran, dass die Nachfrage wegen der tiefen Flugpreise gesunken sei. Bahnfahrer zahlen noch immer deutlich mehr. Der Nachtzug Zürich–Hamburg und retour kostet in einem Dreierabteil im Nightjet der ÖBB 299 Franken, ein Flug ist bereits ab 79 Franken zu haben.

Für Tobias Vögeli, Co-Präsident der Jungen Grünliberalen, ist das Vorgehen der SBB trotzdem unverständlich: «Die Schweizer sind Weltmeister im Fliegen. 18 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in der Schweiz werden von der Luftfahrt verursacht» – einer Luftfahrt, die von der Schweiz kräftig subventioniert werde.

Anders als bei Bahn- oder Busreisen fällt bei Flügen keine Mineralölsteuer oder Mehrwertsteuer an. Um die Klimaziele zu erreichen, so Vögeli, brauche es deshalb Alternativen.

Luxuriöses Reisen

Alternativen, wie sie etwa die ÖBB anbietet. Diese mache vor, wie sich Nachtlinien gewinnbringend betreiben lassen. So gibt es zur Begrüssung etwa einen Welcome-Drink. Die Abteile sind mit maximal drei Personen besetzt, und jedes verfügt über ein Waschbecken.

In Deluxe-Abteilen gibt es dazu sogar noch Dusche und WC. So steigerte die ÖBB letztes Jahr die Zahl der Nachtzug-Fahrgäste von 1,4 auf 1,6 Millionen. Vögeli geht davon aus, dass auch in der Schweiz die Nachfrage nach Nachtzügen steigt. Vor allem Junge würden heutzutage gern ökologisch reisen. Ein entsprechendes Angebot fehle aber noch.

(dk)