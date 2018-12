Der Nationalrat will gegen Plastikmüll vorgehen. Er hat am Dienstag eine Motion seiner Kommission mit 116 zu 58 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. Konkret will er den Bundesrat verpflichten, gemeinsam mit den betroffenen Branchen Massnahmen zur Reduktion von Plastikverpackungen und Einwegkunststoffprodukten zu ergreifen. Die Umweltkommission fordert, so viel Plastik wie möglich zu ersetzen sowie Forschung und Innovation zu fördern.

Ständerat muss noch entscheiden

Ziel ist es, die Umweltverschmutzung durch Plastik einzudämmen. Damit soll auch das Problem angegangen werden, dass Plastik immer häufiger im Kompost landet und via Grüngut auf die Äcker gelangt. Das Geschäft kommt nun in den Ständerat.

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Er ist der Ansicht, dass das Problem der Umweltbelastung durch Kunststoffe umfassend anzugehen ist. Zudem wolle er in erster Linie auf freiwillige Massnahmen setzen, erklärte Umweltministerin Doris Leuthard.

Detailhandel wehrt sich im Vorfeld

Der Detailhandel hat sich schon im Vorfeld in die politische Debatte eingeschaltet. Mit einem Schreiben an die Nationalräte empfiehlt er, die Motion abzulehnen. «Der Detailhandel ist nicht das Hauptproblem in Sachen Umweltbelastung durch Plastik», schreiben die Absender. Dazu gehören die Swiss Retail Federation (unter anderen Aldi, Lidl, C&A und Ikea), die IG Detailhandel Schweiz (Coop, Denner, Migros und Manor) sowie Swiss Plastics und das Schweizerische Konsumentenforum.

Die Branchenvertreter sind der Meinung, dass die Motion praktisch ausschliesslich auf den Detailhandel ziele und die Hauptverursacher von Plastik in der Umwelt nicht berücksichtige: Reifenabrieb, synthetische Textilien und Zigarettenstummel zögen weitaus grössere Emissionen nach sich. Die entsprechenden Branchen seien deshalb miteinzubeziehen.

Greenpeace freut sich

Der Mediensprecher von Greenpeace Schweiz, Yves Zenger, findet die Reaktion der Branchenvertreter absurd. «Ja, der Reifenabrieb von Autos ist eine grosse Quelle von Mikroplastik in der Umwelt. Doch Verpackungen und andere Einwegprodukte machen auch einen erheblichen Anteil aus und könnten viel einfacher vermieden werden.»

Zenger sagt weiter: «Verpackungen machen mehr als ein Drittel der Siedlungsabfälle aus, und das Aufräumen von unachtsam weggeworfenen Verpackungen und Flaschen kostet die Gemeinden sowie den öffentlichen Verkehr jährlich fast 100 Millionen Franken.» Der Detailhandel als Ganzes sei nicht weniger konkurrenzfähig. Statt der Allgemeinheit die Kosten ihrer Geschäftstätigkeit aufzubürden, sollte die Branche einfach einen grösseren Beitrag zur Vermeidung von Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung leisten, so Zenger.



