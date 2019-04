Nationalrat richtet Kundendienst-Pranger ein

Ewige Warteschleifen und Ausflüchte: Laut dem Waadtländer Nationalrat Samuel Bendahan (SP) ist der Anruf bei Kundendiensten einiger Unternehmen ein einziges Ärgernis. Er erzählt ein Müsterchen aus seinem Bekanntenkreis: «Beim Transport eines Möbelstücks beschädigten die Lieferanten ein Fenster. Doch statt den Schaden selbst zu bezahlen, wollte das Unternehmen die Kosten auf den Käufer abwälzen.» Für diesen sei es dann sehr schwierig gewesen eine Einigung via Kundendienst zu finden. Von ähnlichen Erlebnissen berichten auch viele 20-Minuten-Leser (siehe Bildstrecke).

Umfrage Haben Sie auch schon negative Erfahrungen mit Kundendiensten gemacht? Ja, jedes Mal wenn ich mit einem Kundendienst zu tun habe, bin ich danach unzufrieden.

Ja, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.

Nein, ich war bisher immer zufrieden.

Ich weiss es nicht.

Bendahans Ärger ist so gross, dass er am Freitag eigens eine Website lanciert hat. Auf www.onserappelle.ch können Verbraucher laut der Zeitung «24 heures» anonym ihren Frust über Kundendienstleister loswerden.

«Sie verstecken sich hinter einer Mauer unwissender Mitarbeiter»

Laut Bendahan gibt es unter den Firmen schwarze Schafe, die bewusst keinen Wert auf guten Service legten: «Sie verstecken sich systematisch hinter Mauern aus ungenügend ausgebildeten Mitarbeitern, die nur dafür eingestellt wurden, um sich bei den Konsumenten zu entschuldigen. Dabei liegt die Schuld nicht bei den Mitarbeitern, sondern bei den Firmen, die nur aufs Sparen aus sind.» Am Telefon bekomme man dann weder Hilfe noch zufriedenstellende Antworten, werde oftmals mit ausländischen Call Center verbunden und unzählige Male weitergereicht. «Als Kunde ist man hier machtlos.»

Ziel des Aufrufs sei es, zu verstehen, was die konkreten Probleme seien und was man dagegen tun könne. «So kann ich an der Sommersession gezielt mehrere Vorstösse einreichen, um mehr Rechte und besseren Schutz für Konsumenten zu erreichen.»

Qualifiziertes Personal als Teil der Lösung

Bendahan hat bereits Ideen: «Das Wichtigste ist die Einführung von Qualitätsstandards, zum Beispiel das Einstellen von qualifiziertem Personal.» Zusätzlich brauche es für den Kunden klar erkennbare Hierarchiestufen innerhalb des Kundendienstes eines Unternehmens. «Jeder Verbraucher soll das Recht haben, an einen Verantwortlichen weitergeleitet zu werden, wenn sein Anliegen nicht gelöst werden konnte.»

Preisüberwacher Stefan Meierhans sagt gegenüber «24 Heures», Bendahans Projekt sei «interessant». Als Preisüberwacher sei er nicht für die Fragen der Qualität einer Dienstleistung zuständig. Doch er erhalte regelmässig Beschwerden wegen der verrechneten Tarife von Kunden-Hotlines.

«Unternehmen vernachlässigen Kundendienste nicht mutwillig»

Babette Sigg Frank, Präsidentin des Konsumentenforums, gibt Bandahan in einem Punkt recht: «Es gibt wirklich äusserst lausige Anbieter, und wir bekommen viele Reklamationen deswegen.» Die Website sei aber leider ein Alleingang: «Ich kann nicht verstehen, wieso Bendahan uns als Konsumentenschützer nicht miteinbezogen hat und ausschliesslich eine staatliche Lösung anstrebt. Eine Zusammenarbeit wäre wesentlich zielführender.»

Sigg Frank spricht sich für eine Branchenlösung aus: «Es ist nicht Sache des Staates die Unternehmenskultur und -struktur gesetzlich zu regulieren. Abgesehen von ein paar wenigen schwarzen Schafen vernachlässigen Unternehmen ihre Kundendienste nicht mutwillig.» Aus ihrem beruflichen Alltag weiss Sigg Frank, dass es viele freundliche und speditive Serviceangebote gebe: «Qualifizierte Mitarbeiter und klare Zuständigkeiten sind in vielen Unternehmen bereits vorhanden.»

(mm)