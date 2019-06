Nationalrat will Studio-Umzug der SRG verhindern

Die SRG plant einen Umzug. Die Inland-Redaktion des Radio SRF soll von Bern nach Zürich umziehen. Davon betroffen wären etwa 170 Mitarbeiter. Davon verspricht sich die SRG einen Spareffekt. Wegen der Plafonierung der Gebühren und sinkender Werbeeinnahmen müsse sie Geld einsparen, argumentiert sie – und das tue sie lieber bei den Gebäuden als dem Personal.

Diese Argumentation verfing heute im Nationalrat nicht. Er hat entsprechende, gleichlautende parlamentarische Initiativen, die von den Parteipräsidenten der CVP, BDP, SVP, der Grünen und von SP-Parlamentarier Beat Jans eingereicht wurden, mit 120 Ja- zu 54 Nein-Stimmen angenommen. Diese fordern eine «dezentrale Programmproduktion» der SRG.

«Umzug zerstört Idée Suisse»

Das audiovisuelle Angebot, also das Fernsehen, muss die SRG demnach schwergewichtig am Standort Zürich produzieren, die Audio-Angebote, also das Radio, hauptsächlich in Bern. Die gleiche Aufgabenteilung soll der SRG in der Westschweiz vorgeschrieben werden: Die TV-Produktion soll in Genf stattfinden, die Radio-Produktion in Lausanne.

In der parlamentarischen Debatte machten die Unterstützer der Vorstösse klar, dass es um ein Signal gehe. «Wir sind dagegen, dass die SRG ihre Info-Berichterstattung in Zürich zentralisiert», sagte SP-Nationalrat Beat Jans. «Das zerstört die Idée Suisse.» Selbstverständlich müssten in Zürich wichtige Medienstandorte sein: «Aber nicht alle.» Schon die privaten Medien seien in Zürich zentralisiert.

«Seltene Arroganz»



SVP-Präsident Albert Rösti sagte, «No Billag» sei gegen den Willen der SVP klar abgelehnt worden. Dass nun ein Umzug geplant werde, sei «von einer Arroganz gegenüber politischen Behörden, die mir selten untergekommen ist».

CVP-Nationalrat Martin Candinas, der die ablehnende Position der Kommission vertrat, fragte: «Ist es wirklich relevant, wo eine Sendung des SRF produziert wird? Und wer wusste das vorher überhaupt?» Es gehe mit den Vorstössen um einen Machtkampf zwischen politischen Vertretern vor allem aus der Region Bern und der SRG. Auch nach dem Umzug bleibe die SRG mit 550 Mitarbeitern in Bern. «Wir müssen der SRG eine gewisse unternehmerische Freiheit gewähren», sagte Candinas.

Ständerat gegen Vorstoss

Kritik am Entscheid der SRG kam zuvor vom Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM). Mit dem Entscheid schwäche der SRG-Verwaltungsrat die regionale Verankerung und gefährde die inhaltliche Vielfalt in der Berichterstattung. Auch der Kanton und die Stadt Bern wehrten sich gegen den Studioumzug, eine überparteiliche Vereinigung namens «Pro Idée Suisse» setzt sich ebenfalls gegen den Umzug ein.

Mit dem Entscheid des Parlaments ist der Umzug allerdings noch nicht beerdigt. Im Ständerat hatten ähnlich lautende Vorstösse bisher keine Chance. Die vorberatende Kommission hat einen entsprechenden Vorstoss zur Ablehnung empfohlen, zur Abstimmung kam es erst gar nicht, weil der Initiant den Vorstoss zurückgezogen hatte. Auch ist die Zustimmung zu den parlamentarischen Initiativen für die SRG nicht rechtlich bindend.

(ehs)