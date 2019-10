Neonazi-Konzert im Wallis – Polizei tappt im Dunkeln

«Wir haben unser Erbe auf unsere Schultern geladen und werden voll Stolz das Hakenkreuz tragen. [...] Unser Vorbild ist die Waffen SS und wir gedenken Rudolf Hess. Ein Volk, ein Reich, ein Führer hallte es nun durch Deutschland immer wieder», heisst es in einem Songtext der deutschen Neonazi-Band Kraftschlag. Die Gruppe, die enge Beziehungen zu dem in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerk Blood and Honour pflegt, verbirgt ihre eigene Gesinnung nicht.

Die Band soll zusammen mit der französischen Gruppe Lemovice und der polnischen Legion Twierdzy Wroclaw (LTW) am Samstag, 12. Oktober, am Edelweiss Concert im Raum Unterwallis auftreten, berichtet «Watson».

Bands traten wiederholt an Neonazi-Konzerten auf



Für das Konzert, auf das per Flyer aufmerksam gemacht wird, kann man sich nur per E-Mail anmelden. Die Empfänger des Flyers seien aufgefordert worden, diesen nicht zu fotografieren und nicht über Social Media oder Whatsapp zu verbreiten.

Die französische Gruppe Lemovice trat bereits im Sommer 2016 an einem Konzertabend in Villarimboud (FR) auf. Die Veranstaltung wurde von der rechtsextremistischen Gruppierung Hammerskins organisiert. Auch die anderen Bands treten nicht zum ersten Mal an Neonazi-Konzerten auf: Die rechtsextremistische Organisation Combat 18 (Die Zahl 18 steht für Adolf Hitler), die sich nach Angaben des Investigativ-Blogs Exif-Recherche als bewaffneter Arm von Blood & Honour versteht, organisierte schon wiederholt Veranstaltungen für die Bands Kraftschlag und die polnische Band LTW.

Konzertveranstaltung ist «problematisch»



Auch in der Schweiz gibt es einen Ableger der Gruppe Combat 18. Zusätzlich tummeln sich zahlreiche weitere nationalistische Gruppierungen in der Szene, wie etwa die «Résistance Hélvetique». Wer das geplante Konzert im Wallis organisiert, ist aber noch nicht bekannt. Derartige Veranstaltungen stiessen in der Schweiz in der Vergangenheit auf reges Interesse: Erst im Oktober 2016 nahmen bis zu 6000 Leute am Neonazi-Konzert Rocktober im Toggenburg SG teil.

Wie die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, sei man über das Neonazi-Konzert informiert. Wo und ob die Veranstaltung aber genau stattfinde und wie viele Personen daran teilnehmen, sei aber noch unklar, sagt Polizeisprecher Markus Rieder. «Da ist noch alles etwas im Graubereich.» Man stufe die geplante Veranstaltung nach «ersten Ermittlungen als problematisch ein». Die Polizei behalte sich darum vor, Einreisesperren gegen Exponenten der Bands zu erlassen, sagt Rieder. In diesem Zusammenhang stehe die Kantonspolizei Wallis mit den Polizeien der Grenzkantone und mit der Bundespolizei in Kontakt. «Wir behalten die Situation im Auge», sagt Rieder.

Dass zur «Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit» ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen werden kann, bestätigt auch das Bundesamt für Polizei (fedpol). «Das Verhältnismässigkeitsprinzip wird dabei stets gewahrt: Die Interessen der Fernhaltung werden gegenüber den Interessen der Meinungsäusserungsfreiheit jeweils sorgfältig abgewogen», sagt Sprecher Florian Näf zu 20 Minuten.



(dk)