Autofahrer fährt gegen kniehohe Mauer und stirbt

Am Donnerstag gegen 10 Uhr hat sich in Netstal GL ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. «Aus noch ungeklärten Gründen kam er nach der Einmündung beim Friedheim rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Trottoir und kollidierte mit einer angrenzenden, kniehohen Betonmauer», heisst es in der Polizeimitteilung.

Der 69-Jährige ist noch auf der Unfallstelle verstorben. Nach ersten Erkenntnissen könnten medizinische Gründe zum Unfall geführt haben. Die Todesursache wird nun abgeklärt.

Auf der Landstrasse kam es während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen.



(woz)